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СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24" - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ataka-1911178707.html
СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24"
СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24" - РИА Новости, 22.11.2023
СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24"
Следственный комитет России будет расследовать преступную атаку ВСУ на российских журналистов, при которой ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:59
2023-11-22T19:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать преступную атаку ВСУ на российских журналистов, при которой ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области... Сообщается, что ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - говорится в сообщении. ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщало ранее Минобороны.
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24"

СК расследует атаку БПЛА, при которой пострадал журналист "России 24" Максудов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать преступную атаку ВСУ на российских журналистов, при которой ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области... Сообщается, что ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщало ранее Минобороны.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
Вчера, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
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