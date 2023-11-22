https://ria.ru/20231122/ataka-1911178707.html

СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24"

СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24" - РИА Новости, 22.11.2023

СК расследует атаку дрона ВСУ, при которой пострадал журналист "России 24"

Следственный комитет России будет расследовать преступную атаку ВСУ на российских журналистов, при которой ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:59

2023-11-22T19:59

2023-11-22T19:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать преступную атаку ВСУ на российских журналистов, при которой ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области... Сообщается, что ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - говорится в сообщении. ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщало ранее Минобороны.

https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html

запорожская область

донецкая народная республика

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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия