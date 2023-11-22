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"Аэрофлот" на праздники будет чаще летать из Петербурга в 15 городов России - РИА Новости, 22.11.2023
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"Аэрофлот" на праздники будет чаще летать из Петербурга в 15 городов России
"Аэрофлот" на праздники будет чаще летать из Петербурга в 15 городов России - РИА Новости, 22.11.2023
"Аэрофлот" на праздники будет чаще летать из Петербурга в 15 городов России
Российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличила частоту полетов из Санкт-Петербурга в 15 городов России. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:56
2023-11-22T20:56
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МОСКВА, 22 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличила частоту полетов из Санкт-Петербурга в 15 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на основных туристических и социально значимых направлениях. В дополнение к действующему расписанию полетов "Аэрофлот" добавил из аэропорта Пулково: 24 рейса в Мурманск; 17 рейсов в Москву (рейсы под кодом SU выполняются "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия"); 15 рейсов в Минеральные Воды; 8 рейсов в Уфу; по 7 рейсов в Челябинск, Сыктывкар и Екатеринбург; по 5 рейсов в Нижний Новгород, Кировск, Самару и Нижневартовск; по 4 рейса в Архангельск и Оренбург; 3 рейса в Пермь; 2 рейса в Иркутск. Оператором рейсов будет авиакомпания "Россия". Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввел 23 дополнительных рейса из Санкт-Петербурга в Калининград. "Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" на праздники будет чаще летать из Петербурга в 15 городов России

© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Компания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличила частоту полетов из Санкт-Петербурга в 15 городов России.
Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на основных туристических и социально значимых направлениях.
В дополнение к действующему расписанию полетов "Аэрофлот" добавил из аэропорта Пулково: 24 рейса в Мурманск; 17 рейсов в Москву (рейсы под кодом SU выполняются "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия"); 15 рейсов в Минеральные Воды; 8 рейсов в Уфу; по 7 рейсов в Челябинск, Сыктывкар и Екатеринбург; по 5 рейсов в Нижний Новгород, Кировск, Самару и Нижневартовск; по 4 рейса в Архангельск и Оренбург; 3 рейса в Пермь; 2 рейса в Иркутск. Оператором рейсов будет авиакомпания "Россия".
Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввел 23 дополнительных рейса из Санкт-Петербурга в Калининград.
"Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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