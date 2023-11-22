https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде по обвинению в хищениях

Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде по обвинению в хищениях - РИА Новости, 22.11.2023

Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде по обвинению в хищениях

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять лет начал давать показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении, передает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:08

2023-11-22T14:08

2023-11-22T14:08

происшествия

россия

михаил абызов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять лет начал давать показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении, передает корреспондент РИА Новости. "Это мои первые показания почти за 5 лет. Я неоднократно просил следствие разъяснить мне мое обвинение. Я должен доказывать невиновность и причиненный ущерб, который я не понимаю <...> По версии следствия я украл у "Сибэко" и "РЭС", где я был бенефициарным владельцем на 95,5% на момент сделок, то есть я украл сам у себя", - начал рассказ Абызов. Спустя два часа выступления он попросил перерыв и пояснил, что еще 2,5-3 часа займет его речь об отношении к обвинению по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Само судебное заседание началось с задержкой на полчаса из-за явки адвокатов, которых только у бывшего чиновника восемь человек, кроме того, в зале суда никак не мог разместить небольшую компанию журналистов из-за нехватки мест, пока сами защитники не организовали свободные места для прессы. Дело рассматривается в отношении 12 фигурантов, а именно: бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Вину из обвиняемых никто не признал, все они находятся под стражей. Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям УК РФ: "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности". По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмывании денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231122/arashukov-1910977113.html

https://ria.ru/20220408/abyzov-1782569907.html

https://realty.ria.ru/20230906/abyzov-1894494668.html

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происшествия, россия, михаил абызов, генеральная прокуратура рф