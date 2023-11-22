https://ria.ru/20231122/aborty-1911001772.html

Аксенов поддержал решение частных клиник Крыма отказаться от абортов

Аксенов поддержал решение частных клиник Крыма отказаться от абортов - РИА Новости, 22.11.2023

Аксенов поддержал решение частных клиник Крыма отказаться от абортов

Решение частных клиник Крыма отказаться от операций по прерыванию беременности правильное и важное, при этом необходима разъяснительная работа о вреде абортов,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:23

2023-11-22T11:23

2023-11-22T11:52

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Решение частных клиник Крыма отказаться от операций по прерыванию беременности правильное и важное, при этом необходима разъяснительная работа о вреде абортов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее частные клиники Крыма отказались от практики проведения операций по прерыванию беременности, договоренность об этом была достигнута с крымским минздравом. При этом проведение абортов в госклиниках не запрещено. "Решение частных клиник Крыма об отказе от абортов – важная общественная инициатива, которая была выдвинута без участия органов власти. Будут ли какие-то решения на федеральном уровне, сказать сложно. Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся. Надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами" , - сказал Аксенов журналистам. По мнению главы республики, в каждом случае нужен индивидуальный подход, в том числе необходимо давать социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам и что он наносит вред и организму женщины, и обществу. "Население должно расти, без этого невозможно укреплять и развивать такую огромную страну, как Россия" , - добавил глава Крыма. Ранее в среду комиссия общественной палаты Крыма предложила вынести на заседание вопрос об инициировании принятия закона республиканским парламентом "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности". За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон предложил назвать разрабатываемый региональный закон о запрете к склонению к прерыванию беременности "О защите от склонения к аборту".В понедельник, 20 ноября, стало известно, что депутаты законодательного собрания Нижегородской области планируют рассмотреть внесенный главой региона Глебом Никитиным проект изменений в федеральный закон, который предлагает запретить частным клиникам проводить аборты и сократить срок для возможного прерывания беременности с 12 до 8 недель. Проект поправок в статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" после рассмотрения планируется внести в Госдуму РФ.Кроме Крыма ранее частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности в Курской области. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.

https://ria.ru/20231116/abort-1909757978.html

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

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здоровье - общество, сергей аксенов (политик), республика крым, госдума рф