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В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже - РИА Новости, 22.11.2023
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10:40 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/abkhaziya-1910991090.html
В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже
В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже - РИА Новости, 22.11.2023
В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже
Государственная дача в Новом Афоне не подлежит продаже и аренде частным лицам, заявил журналистам начальник управления госдачами администрации президента... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:40
2023-11-22T10:40
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россия
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СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Государственная дача в Новом Афоне не подлежит продаже и аренде частным лицам, заявил журналистам начальник управления госдачами администрации президента республики Беслан Квициния. Во вторник поздно вечером протестующие ворвались и оцепили госдачу в Новом Афоне с требованием не продавать ее инвестору. С протестующими встретились республиканские вице-президент Бадра Гунба, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель председателя Службы госбезопасности Борис Лаквитава и начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. После переговоров акция у госдачи завершилась и люди разошлись. "Насколько мне известно, ни о какой аренде или продаже речь не идет", - сказал Квициния, уточнив, что жители Нового Афона намерены обратиться с письмом к президенту и парламенту с предложением передать этот объект городу. Ранее активисты попросили президента Абхазии Аслана Бжанию не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". После этого Бжания обратился к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь". При этом другая часть общества - представители движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", большинство ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, которые являются героями Абхазии, а также лидеры нескольких политических партий на встрече с президентом высказались за ратификацию соглашения с Россией. Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по Соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое Соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года. Однако оппозиция выступает против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
https://ria.ru/20220901/pitsunda-1813820941.html
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в мире, абхазия, россия, пицунда, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Пицунда, Аслан Бжания
В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже

Власти Абхазии: госдача в Новом Афоне не подлежит продаже

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Новый Афон
Вид на Новый Афон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Новый Афон. Архивное фото
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СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Государственная дача в Новом Афоне не подлежит продаже и аренде частным лицам, заявил журналистам начальник управления госдачами администрации президента республики Беслан Квициния.
Во вторник поздно вечером протестующие ворвались и оцепили госдачу в Новом Афоне с требованием не продавать ее инвестору. С протестующими встретились республиканские вице-президент Бадра Гунба, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель председателя Службы госбезопасности Борис Лаквитава и начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. После переговоров акция у госдачи завершилась и люди разошлись.
«
"Насколько мне известно, ни о какой аренде или продаже речь не идет", - сказал Квициния, уточнив, что жители Нового Афона намерены обратиться с письмом к президенту и парламенту с предложением передать этот объект городу.
Ранее активисты попросили президента Абхазии Аслана Бжанию не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". После этого Бжания обратился к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь".
Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Президент Абхазии выступил за передачу России госдачи "Пицунда"
1 сентября 2022, 18:20
При этом другая часть общества - представители движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", большинство ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, которые являются героями Абхазии, а также лидеры нескольких политических партий на встрече с президентом высказались за ратификацию соглашения с Россией.
Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по Соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое Соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года. Однако оппозиция выступает против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
 
В миреАбхазияРоссияПицундаАслан Бжания
 
 
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