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Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения - РИА Новости, 21.11.2023
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15:25 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zoloto-1910834988.html
Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения
Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения - РИА Новости, 21.11.2023
Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения
Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдовы в течение октября 2023 года на сумму 874 миллиона долларов,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:25
2023-11-21T15:25
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ЖЕНЕВА, 21 ноя - РИА Новости. Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдовы в течение октября 2023 года на сумму 874 миллиона долларов, не нарушая действующего эмбарго, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. "По состоянию на октябрь 2023 года импорт из России составил 776 миллионов франков (около 877 миллионов долларов - ред.), из которых 773,2 миллиона франков (874 миллиона долларов - ред.) (14 208 килограммов) были получены в результате поставок золота российского происхождения из Великобритании (772,6 миллиона франков) и Республики Молдова (0,6 миллиона франков). Эти партии золота соответствовали условиям, действовавшим на момент их ввоза", - сказано в документе. По данным швейцарской таможни, экспорт в Россию составил 228 миллионов долларов, из которых 183 миллиона пришлись на химико-фармацевтическую продукцию. Ранее Швейцария приняла один из пакетов санкций ЕС, который включал в себя эмбарго на поставки золота из России - эта мера вступила в силу 4 августа 2022 года. Тем не менее, как разъясняли позже швейцарские власти, золото, которое было вывезено из РФ до введения эмбарго и произведено российскими золотоперерабатывающими заводами до 7 марта прошлого года, не подпадает под санкции - это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны.
https://ria.ru/20221102/zoloto-1828634212.html
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швейцария, великобритания, евросоюз, в мире
Швейцария, Великобритания, Евросоюз, В мире
Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения

Швейцария импортировала золото российского происхождения на сумму $874 млн

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежеотлитые слитки золота
Свежеотлитые слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Свежеотлитые слитки золота. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 ноя - РИА Новости. Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдовы в течение октября 2023 года на сумму 874 миллиона долларов, не нарушая действующего эмбарго, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.
"По состоянию на октябрь 2023 года импорт из России составил 776 миллионов франков (около 877 миллионов долларов - ред.), из которых 773,2 миллиона франков (874 миллиона долларов - ред.) (14 208 килограммов) были получены в результате поставок золота российского происхождения из Великобритании (772,6 миллиона франков) и Республики Молдова (0,6 миллиона франков). Эти партии золота соответствовали условиям, действовавшим на момент их ввоза", - сказано в документе.
По данным швейцарской таможни, экспорт в Россию составил 228 миллионов долларов, из которых 183 миллиона пришлись на химико-фармацевтическую продукцию.
Ранее Швейцария приняла один из пакетов санкций ЕС, который включал в себя эмбарго на поставки золота из России - эта мера вступила в силу 4 августа 2022 года. Тем не менее, как разъясняли позже швейцарские власти, золото, которое было вывезено из РФ до введения эмбарго и произведено российскими золотоперерабатывающими заводами до 7 марта прошлого года, не подпадает под санкции - это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны.
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