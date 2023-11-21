https://ria.ru/20231121/zoloto-1910834988.html

Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения

Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения - РИА Новости, 21.11.2023

Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения

Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдовы в течение октября 2023 года на сумму 874 миллиона долларов,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:25

2023-11-21T15:25

2023-11-21T15:25

швейцария

великобритания

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6368b662c9eff2a0cf1b2a0e3e78e452.jpg

ЖЕНЕВА, 21 ноя - РИА Новости. Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдовы в течение октября 2023 года на сумму 874 миллиона долларов, не нарушая действующего эмбарго, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. "По состоянию на октябрь 2023 года импорт из России составил 776 миллионов франков (около 877 миллионов долларов - ред.), из которых 773,2 миллиона франков (874 миллиона долларов - ред.) (14 208 килограммов) были получены в результате поставок золота российского происхождения из Великобритании (772,6 миллиона франков) и Республики Молдова (0,6 миллиона франков). Эти партии золота соответствовали условиям, действовавшим на момент их ввоза", - сказано в документе. По данным швейцарской таможни, экспорт в Россию составил 228 миллионов долларов, из которых 183 миллиона пришлись на химико-фармацевтическую продукцию. Ранее Швейцария приняла один из пакетов санкций ЕС, который включал в себя эмбарго на поставки золота из России - эта мера вступила в силу 4 августа 2022 года. Тем не менее, как разъясняли позже швейцарские власти, золото, которое было вывезено из РФ до введения эмбарго и произведено российскими золотоперерабатывающими заводами до 7 марта прошлого года, не подпадает под санкции - это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны.

https://ria.ru/20221102/zoloto-1828634212.html

швейцария

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, великобритания, евросоюз, в мире