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В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 21.11.2023
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21:52 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zima_v_podmoskove-1910928215.html
В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье"
В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 21.11.2023
В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье"
Для жителей и гостей Химок в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", в том числе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:52
2023-11-21T21:52
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для жителей и гостей Химок в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", в том числе ежегодную "Елку главы", "Рождественские встречи" и премьерные показы спектаклей "Маскарад" и "Аленький цветочек", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Кроме того, пройдут новогодние и праздничные концерты для всей семьи, выступления звезд российской эстрады, сказки-квесты, театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также спортивные программы, областные выставки и фестивали. "Уже первого декабря мы дадим старт губернаторской программе "Зима в Подмосковье". Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах", - приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина. В пресс-службе добавили, что в настоящее время идет подготовка к открытию Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году каток объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.
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московская область (подмосковье), химки, общество, мероприятия
Московская область (Подмосковье), Химки, Общество, Мероприятия

В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье"

© Фото : пресс-служба администрации г.о. ХимкиВ Химках проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта "Зима в Подмосковье"
В Химках проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта Зима в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки
В Химках проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта "Зима в Подмосковье"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для жителей и гостей Химок в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", в том числе ежегодную "Елку главы", "Рождественские встречи" и премьерные показы спектаклей "Маскарад" и "Аленький цветочек", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, пройдут новогодние и праздничные концерты для всей семьи, выступления звезд российской эстрады, сказки-квесты, театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также спортивные программы, областные выставки и фестивали.
"Уже первого декабря мы дадим старт губернаторской программе "Зима в Подмосковье". Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах", - приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время идет подготовка к открытию Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году каток объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.
Запуск проекта Зима в Подмосковье
В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"
11 ноября, 23:07
 
Московская область (Подмосковье)ХимкиОбществоМероприятия
 
 
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