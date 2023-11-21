В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье"
© Фото : пресс-служба администрации г.о. ХимкиВ Химках проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта "Зима в Подмосковье"
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки
В Химках проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта "Зима в Подмосковье"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для жителей и гостей Химок в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", в том числе ежегодную "Елку главы", "Рождественские встречи" и премьерные показы спектаклей "Маскарад" и "Аленький цветочек", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, пройдут новогодние и праздничные концерты для всей семьи, выступления звезд российской эстрады, сказки-квесты, театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также спортивные программы, областные выставки и фестивали.
"Уже первого декабря мы дадим старт губернаторской программе "Зима в Подмосковье". Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах", - приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время идет подготовка к открытию Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году каток объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.