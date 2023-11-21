https://ria.ru/20231121/zima_v_podmoskove-1910928215.html

В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье"

В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 21.11.2023

В Химках проведут сто представлений по программе "Зима в Подмосковье"

Для жителей и гостей Химок в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", в том числе... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:52

2023-11-21T21:52

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для жителей и гостей Химок в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", в том числе ежегодную "Елку главы", "Рождественские встречи" и премьерные показы спектаклей "Маскарад" и "Аленький цветочек", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Кроме того, пройдут новогодние и праздничные концерты для всей семьи, выступления звезд российской эстрады, сказки-квесты, театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также спортивные программы, областные выставки и фестивали. "Уже первого декабря мы дадим старт губернаторской программе "Зима в Подмосковье". Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах", - приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина. В пресс-службе добавили, что в настоящее время идет подготовка к открытию Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году каток объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.

https://ria.ru/20231111/proekt-1908910519.html

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московская область (подмосковье), химки, общество, мероприятия