https://ria.ru/20231121/zhurnalisty-1910791846.html

Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле

Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле - РИА Новости, 21.11.2023

Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле

Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:20

2023-11-21T13:20

2023-11-21T13:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал."Al Mayadeen оплакивает корреспондентку Фарах Омар и фотографа Рабиа аль-Миамари, которые погибли после того, как подверглись вероломному израильскому обстрелу на юге Ливана", - говорится в сообщении телеканала.Ливанское агентство NNA передает, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль