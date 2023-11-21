Рейтинг@Mail.ru
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 21.11.2023 (обновлено: 13:29 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zhurnalisty-1910791846.html
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле - РИА Новости, 21.11.2023
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле
Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:20
2023-11-21T13:29
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ce71c02f34e44b90635c6e76848628e.jpg
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал."Al Mayadeen оплакивает корреспондентку Фарах Омар и фотографа Рабиа аль-Миамари, которые погибли после того, как подверглись вероломному израильскому обстрелу на юге Ливана", - говорится в сообщении телеканала.Ливанское агентство NNA передает, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ecac27204f96aab2358757ecbd735c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле

Al Mayadeen: два журналиста телеканала погибли при обстреле Израилем юга Ливана

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки у границы с Ливаном
Израильские танки у границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки у границы с Ливаном
Читать ria.ru в
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал.
«
"Al Mayadeen оплакивает корреспондентку Фарах Омар и фотографа Рабиа аль-Миамари, которые погибли после того, как подверглись вероломному израильскому обстрелу на юге Ливана", - говорится в сообщении телеканала.
Ливанское агентство NNA передает, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
 
В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала