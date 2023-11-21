https://ria.ru/20231121/zhurnalisty-1910791846.html
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле - РИА Новости, 21.11.2023
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле
Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:20
2023-11-21T13:20
2023-11-21T13:29
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Двое журналистов ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает телеканал."Al Mayadeen оплакивает корреспондентку Фарах Омар и фотографа Рабиа аль-Миамари, которые погибли после того, как подверглись вероломному израильскому обстрелу на юге Ливана", - говорится в сообщении телеканала.Ливанское агентство NNA передает, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Телеканал Al Mayadeen заявил о гибели журналистов при израильском обстреле
Al Mayadeen: два журналиста телеканала погибли при обстреле Израилем юга Ливана