https://ria.ru/20231121/zhenskie_konsultatsii-1910793707.html

В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту

В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту - РИА Новости, 21.11.2023

В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту

Уже 30 женских консультаций работают по единому стандарту в Московской области, в этом году в регионе заработал проект "Наша женская консультация", сообщает... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:24

2023-11-21T13:24

2023-11-21T13:24

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уже 30 женских консультаций работают по единому стандарту в Московской области, в этом году в регионе заработал проект "Наша женская консультация", сообщает пресс-служба Минздрава региона. Проект включает в себя обновление внешнего вида учреждений, а также внедрение новых услуг для беременных женщин. В том числе, теперь им доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником. "С начала текущего года мы обновили уже 30 женских консультаций и до конца года планируем еще пять. В медучреждениях установлена единая навигация, работают кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, кулеры и вендинговые автоматы", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что еще созданы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и телевизорами. Кроме того, администраторы женских консультаций прошли тренинги бесконфликтного общения. В пресс-службе отметили, что подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на сайте "Стань мамой в Подмосковье". Кроме того, работает единый call-центр системы родовспоможения "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

https://radiosputnik.ru/20231110/materinstvo-1908696972.html

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московская область (подмосковье), медучреждения, женщины, министерство здравоохранения московской области