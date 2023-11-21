Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zhenskie_konsultatsii-1910793707.html
В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту
В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту - РИА Новости, 21.11.2023
В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту
Уже 30 женских консультаций работают по единому стандарту в Московской области, в этом году в регионе заработал проект "Наша женская консультация", сообщает... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:24
2023-11-21T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медучреждения
женщины
министерство здравоохранения московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910791676_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_dfa071f6b4b80996347b3462c2814370.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уже 30 женских консультаций работают по единому стандарту в Московской области, в этом году в регионе заработал проект "Наша женская консультация", сообщает пресс-служба Минздрава региона. Проект включает в себя обновление внешнего вида учреждений, а также внедрение новых услуг для беременных женщин. В том числе, теперь им доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником. "С начала текущего года мы обновили уже 30 женских консультаций и до конца года планируем еще пять. В медучреждениях установлена единая навигация, работают кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, кулеры и вендинговые автоматы", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что еще созданы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и телевизорами. Кроме того, администраторы женских консультаций прошли тренинги бесконфликтного общения. В пресс-службе отметили, что подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на сайте "Стань мамой в Подмосковье". Кроме того, работает единый call-центр системы родовспоможения "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
https://radiosputnik.ru/20231110/materinstvo-1908696972.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910791676_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_8715b805e9dc63dc47a87c73e0dacfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), медучреждения, женщины, министерство здравоохранения московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медучреждения, женщины, Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье 30 женских консультаций работают по единому стандарту

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Женская консультация в Московской области
Женская консультация в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) /
Женская консультация в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уже 30 женских консультаций работают по единому стандарту в Московской области, в этом году в регионе заработал проект "Наша женская консультация", сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Проект включает в себя обновление внешнего вида учреждений, а также внедрение новых услуг для беременных женщин. В том числе, теперь им доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником.
"С начала текущего года мы обновили уже 30 женских консультаций и до конца года планируем еще пять. В медучреждениях установлена единая навигация, работают кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, кулеры и вендинговые автоматы", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что еще созданы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и телевизорами. Кроме того, администраторы женских консультаций прошли тренинги бесконфликтного общения.
В пресс-службе отметили, что подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на сайте "Стань мамой в Подмосковье". Кроме того, работает единый call-центр системы родовспоможения "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
Женщина с коляской на территории музея-заповедника Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Подмосковную программу поддержки материнства назвали одной из лучших в РФ
10 ноября, 15:57
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МедучрежденияженщиныМинистерство здравоохранения Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала