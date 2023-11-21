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СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html
СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину
СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину
Новый Майдан если и будет на Украине, то только в результате действий западных стран, пишет турецкая газета Cumhuriyet. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:48
2023-11-21T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
cumhuriyet
евросоюз
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новый Майдан если и будет на Украине, то только в результате действий западных стран, пишет турецкая газета Cumhuriyet."И вот сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. &lt;…&gt; Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад", — говорится в материале.Отмечается, что затянувшийся военный конфликт в бывшей советской республике при отсутствии успехов и коррупция в стране усиливают общественную напряженность. При этом автор предупреждает, что эта зима предвещает множество новостей и событий.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html
https://ria.ru/20231121/putin-1910852349.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, cumhuriyet, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Cumhuriyet, Евросоюз
СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину

Cumhuriyet: Запад мог бы совершить новый Майдан против Зеленского

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новый Майдан если и будет на Украине, то только в результате действий западных стран, пишет турецкая газета Cumhuriyet.
"И вот сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. <…> Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад", — говорится в материале.
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"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США
Вчера, 18:53
Отмечается, что затянувшийся военный конфликт в бывшей советской республике при отсутствии успехов и коррупция в стране усиливают общественную напряженность. При этом автор предупреждает, что эта зима предвещает множество новостей и событий.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийCumhuriyetЕвросоюз
 
 
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