https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html

СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину

СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину

Новый Майдан если и будет на Украине, то только в результате действий западных стран, пишет турецкая газета Cumhuriyet. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:48

2023-11-21T22:48

2023-11-21T22:48

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новый Майдан если и будет на Украине, то только в результате действий западных стран, пишет турецкая газета Cumhuriyet."И вот сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. <…> Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад", — говорится в материале.Отмечается, что затянувшийся военный конфликт в бывшей советской республике при отсутствии успехов и коррупция в стране усиливают общественную напряженность. При этом автор предупреждает, что эта зима предвещает множество новостей и событий.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, cumhuriyet, евросоюз