СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину
Cumhuriyet: Запад мог бы совершить новый Майдан против Зеленского
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новый Майдан если и будет на Украине, то только в результате действий западных стран, пишет турецкая газета Cumhuriyet.
"И вот сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. <…> Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад", — говорится в материале.
Отмечается, что затянувшийся военный конфликт в бывшей советской республике при отсутствии успехов и коррупция в стране усиливают общественную напряженность. При этом автор предупреждает, что эта зима предвещает множество новостей и событий.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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