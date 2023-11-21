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"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910813177.html
"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление
"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 21.11.2023
"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил "пять или шесть" покушений. Об этом он сказал в интервью британскому таблоиду The Sun. "Я не знаю... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:24
2023-11-21T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил "пять или шесть" покушений. Об этом он сказал в интервью британскому таблоиду The Sun. "Я не знаю точно, но думаю что было не меньше пяти-шести. Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID-19", — утверждает он.При этом позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сам много раз угрожал Путину.До этого, в апреле 2022 года, он опроверг голословные заявления о том, что российские власти хотят убить Зеленского. В конце октября издание Washington Post сообщало, что спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских граждан, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910755595.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление

Зеленский утверждает, что на него было совершено пять-шесть покушений

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил "пять или шесть" покушений. Об этом он сказал в интервью британскому таблоиду The Sun.

"Я не знаю точно, но думаю что было не меньше пяти-шести. Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID-19", — утверждает он.
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При этом позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сам много раз угрожал Путину.
До этого, в апреле 2022 года, он опроверг голословные заявления о том, что российские власти хотят убить Зеленского.

В конце октября издание Washington Post сообщало, что спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских граждан, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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