https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910813177.html

"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление

"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 21.11.2023

"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил "пять или шесть" покушений. Об этом он сказал в интервью британскому таблоиду The Sun. "Я не знаю... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:24

2023-11-21T14:24

2023-11-21T14:24

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил "пять или шесть" покушений. Об этом он сказал в интервью британскому таблоиду The Sun. "Я не знаю точно, но думаю что было не меньше пяти-шести. Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID-19", — утверждает он.При этом позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сам много раз угрожал Путину.До этого, в апреле 2022 года, он опроверг голословные заявления о том, что российские власти хотят убить Зеленского. В конце октября издание Washington Post сообщало, что спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских граждан, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910755595.html

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