"Дальше как COVID-19". Зеленский сделал неожиданное заявление
Зеленский утверждает, что на него было совершено пять-шесть покушений
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил "пять или шесть" покушений. Об этом он сказал в интервью британскому таблоиду The Sun.
"Я не знаю точно, но думаю что было не меньше пяти-шести. Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID-19", — утверждает он.
"Я не знаю точно, но думаю что было не меньше пяти-шести. Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID-19", — утверждает он.
При этом позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сам много раз угрожал Путину.
До этого, в апреле 2022 года, он опроверг голословные заявления о том, что российские власти хотят убить Зеленского.
В конце октября издание Washington Post сообщало, что спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских граждан, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
В конце октября издание Washington Post сообщало, что спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских граждан, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.