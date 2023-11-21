Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910759887.html
Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством
Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством - РИА Новости, 21.11.2023
Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Владимира Зеленского идти на... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:42
2023-11-21T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир рогов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией изощренной формой самоубийства. Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой. "Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса". "Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов. По его словам, если переговоры с Украиной и возможны, то только на условиях России, путем реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства, а также признания выбора жителей новых регионов России, который они сделали на референдуме. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров изощренной формой самоубийства

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией изощренной формой самоубийства.
Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Зеленского снимают с финансирования
17 ноября, 08:00
"Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса". "Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов.
По его словам, если переговоры с Украиной и возможны, то только на условиях России, путем реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства, а также признания выбора жителей новых регионов России, который они сделали на референдуме.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир РоговРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала