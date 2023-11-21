https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910759887.html

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством - РИА Новости, 21.11.2023

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Владимира Зеленского идти на... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:42

2023-11-21T11:42

2023-11-21T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией изощренной формой самоубийства. Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой. "Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса". "Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов. По его словам, если переговоры с Украиной и возможны, то только на условиях России, путем реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства, а также признания выбора жителей новых регионов России, который они сделали на референдуме. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр