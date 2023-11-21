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"На поле боя тяжело": Зеленский высказался о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:59 21.11.2023 (обновлено: 11:38 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910713144.html
"На поле боя тяжело": Зеленский высказался о переговорах с Россией
"На поле боя тяжело": Зеленский высказался о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
"На поле боя тяжело": Зеленский высказался о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии соприкосновения. Об этом он заявил в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:59
2023-11-21T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
великобритания
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии соприкосновения. Об этом он заявил в интервью британскому таблоиду The Sun."На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — сказал украинский президент.По утверждению Зеленского, Россия сама не выражает желания заключить мир, поэтому Украина не может пойти на "мир любой ценой".Кроме того, он назвал увлечение военных политикой большой ошибкой. Эти слова прозвучали на фоне появляющейся в СМИ информации о конфликте президента с главкомом ВСУ Валерием Залужным.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали говорить о необходимости диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, Россия продолжает добиваться поставленных целей, проводя спецоперацию.
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910711048.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, великобритания, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Великобритания, Москва
"На поле боя тяжело": Зеленский высказался о переговорах с Россией

Зеленский выступил против переговоров с Россией, невзирая на положение ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии соприкосновения. Об этом он заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.
"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — сказал украинский президент.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
"Не боится". Зеленский сделал откровенное признание о России
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По утверждению Зеленского, Россия сама не выражает желания заключить мир, поэтому Украина не может пойти на "мир любой ценой".
Кроме того, он назвал увлечение военных политикой большой ошибкой. Эти слова прозвучали на фоне появляющейся в СМИ информации о конфликте президента с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали говорить о необходимости диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, Россия продолжает добиваться поставленных целей, проводя спецоперацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВеликобританияМосква
 
 
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