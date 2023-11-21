https://ria.ru/20231121/zayavki-1910909151.html

Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи

Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 21.11.2023

Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи

Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:55

2023-11-21T19:55

2023-11-21T19:55

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сто восемьдесят три страны, более 250 тысяч заявок – тяжелая работа впереди, нам нужно отобрать самых достойных, и это очень сложно, поэтому у нас большая задача и большая ответственность", - сказала Голикова на открытии Дома молодежи на ВДНХ, посвященном объявлению старта 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. Также она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтеров. "У нас уже более 40 тысяч заявок, и это тоже серьезная работа", - отметила Голикова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

https://ria.ru/20231121/proekt-1910907885.html

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выставка-форум "россия", татьяна голикова, россия, владимир путин