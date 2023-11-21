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Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 21.11.2023
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19:55 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zayavki-1910909151.html
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 21.11.2023
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:55
2023-11-21T19:55
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сто восемьдесят три страны, более 250 тысяч заявок – тяжелая работа впереди, нам нужно отобрать самых достойных, и это очень сложно, поэтому у нас большая задача и большая ответственность", - сказала Голикова на открытии Дома молодежи на ВДНХ, посвященном объявлению старта 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. Также она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтеров. "У нас уже более 40 тысяч заявок, и это тоже серьезная работа", - отметила Голикова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.
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выставка-форум "россия", татьяна голикова, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Татьяна Голикова, Россия, Владимир Путин
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи

Голикова: более 250 тысяч заявок подали на участие в фестивале молодежи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия"
 Татьяна Голикова на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сто восемьдесят три страны, более 250 тысяч заявок – тяжелая работа впереди, нам нужно отобрать самых достойных, и это очень сложно, поэтому у нас большая задача и большая ответственность", - сказала Голикова на открытии Дома молодежи на ВДНХ, посвященном объявлению старта 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи.
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Также она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтеров.
"У нас уже более 40 тысяч заявок, и это тоже серьезная работа", - отметила Голикова.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.
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