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Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 21.11.2023
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:55
2023-11-21T19:55
2023-11-21T19:55
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сто восемьдесят три страны, более 250 тысяч заявок – тяжелая работа впереди, нам нужно отобрать самых достойных, и это очень сложно, поэтому у нас большая задача и большая ответственность", - сказала Голикова на открытии Дома молодежи на ВДНХ, посвященном объявлению старта 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. Также она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтеров. "У нас уже более 40 тысяч заявок, и это тоже серьезная работа", - отметила Голикова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.
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выставка-форум "россия", татьяна голикова, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Татьяна Голикова, Россия, Владимир Путин
Более 250 тысяч заявок подали на участие во Всемирном фестивале молодежи
Голикова: более 250 тысяч заявок подали на участие в фестивале молодежи
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 250 тысяч заявок из 183 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сто восемьдесят три страны, более 250 тысяч заявок – тяжелая работа впереди, нам нужно отобрать самых достойных, и это очень сложно, поэтому у нас большая задача и большая ответственность", - сказала Голикова на открытии Дома молодежи на ВДНХ, посвященном объявлению старта 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи.
Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России
Также она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтеров.
"У нас уже более 40 тысяч заявок, и это тоже серьезная работа", - отметила Голикова.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина
в целях развития международного молодежного сотрудничества.
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