https://ria.ru/20231121/zalozhnitsa-1910937968.html
В "Исламском джихаде" заявили о гибели одной из заложниц
В "Исламском джихаде" заявили о гибели одной из заложниц - РИА Новости, 21.11.2023
В "Исламском джихаде" заявили о гибели одной из заложниц
Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады "Аль-Кудс" заявило о гибели находившейся у него в заложницах израильтянки, сообщается в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T23:19
2023-11-21T23:19
2023-11-21T23:42
в мире
исламский джихад
израиль
хамас
восточный иерусалим
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады "Аль-Кудс" заявило о гибели находившейся у него в заложницах израильтянки, сообщается в заявлении организации."Мы объявляем о смерти поселенки Ханны Кацир, которую мы ранее выражали готовность освободить по гуманитарным соображениям, но промедление врага привело к ее гибели", - сообщила группировка в своем Telegram-канале."Бригады "Аль-Кудс" 9 ноября заявили о готовности освободить двух израильских заложников по "гуманитарным причинам". Среди названных имен было имя пожилой жительницы одного из кибуцев, расположенных рядом с сектором Газа, - Ханны Кацир. По утверждению палестинской группировки, ее предполагалось освободить по "причинам, связанным с ее здоровьем"."Бригады "Аль-Кудс" заявляли, что "эта инициатива будет исполнена в случае выполнения определенных условий, обеспечивающих безопасность палестинского народа".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, исламский джихад, израиль, хамас, восточный иерусалим, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Исламский джихад, Израиль, ХАМАС, Восточный Иерусалим, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Исламском джихаде" заявили о гибели одной из заложниц
В "Исламском джихаде" заявили о гибели израильтянки, находившейся в заложниках
ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады "Аль-Кудс" заявило о гибели находившейся у него в заложницах израильтянки, сообщается в заявлении организации.
"Мы объявляем о смерти поселенки Ханны Кацир, которую мы ранее выражали готовность освободить по гуманитарным соображениям, но промедление врага привело к ее гибели", - сообщила группировка в своем Telegram-канале.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
"Бригады "Аль-Кудс" 9 ноября заявили о готовности освободить двух израильских заложников по "гуманитарным причинам". Среди названных имен было имя пожилой жительницы одного из кибуцев, расположенных рядом с сектором Газа, - Ханны Кацир. По утверждению палестинской группировки, ее предполагалось освободить по "причинам, связанным с ее здоровьем".
"Бригады "Аль-Кудс" заявляли, что "эта инициатива будет исполнена в случае выполнения определенных условий, обеспечивающих безопасность палестинского народа".
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем