https://ria.ru/20231121/zalozhniki-1910928810.html
На освобождение заложников ХАМАС уйдет несколько дней, заявил Белый дом
На освобождение заложников ХАМАС уйдет несколько дней, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.11.2023
На освобождение заложников ХАМАС уйдет несколько дней, заявил Белый дом
Освобождение заложников в рамках возможной сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребует несколько суток, заявил во вторник координатор по... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:00
2023-11-21T22:00
2023-11-21T22:07
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Освобождение заложников в рамках возможной сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребует несколько суток, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Нам всем нужно быть готовыми к тому, что это займет часы и дни для завершения освобождения заложников после сделки", - сообщил он журналистам. Ранее Кирби также заявил, что сделка все еще ждет своего утверждения и не согласована. Ранее во вторник президент США Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, джо байден, джон кирби, сша, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Джо Байден, Джон Кирби, США, Израиль, В мире
На освобождение заложников ХАМАС уйдет несколько дней, заявил Белый дом
Кирби: на освобождение заложников по сделке с ХАМАС уйдет несколько дней
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Освобождение заложников в рамках возможной сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребует несколько суток, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Нам всем нужно быть готовыми к тому, что это займет часы и дни для завершения освобождения заложников после сделки", - сообщил он журналистам.
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Ранее Кирби также заявил, что сделка все еще ждет своего утверждения и не согласована.
Ранее во вторник президент США Джо Байден
заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысячи.
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Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.