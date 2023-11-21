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Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС - РИА Новости, 21.11.2023
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19:35 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zalozhniki-1910905184.html
Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС
Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС - РИА Новости, 21.11.2023
Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:35
2023-11-21T19:35
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению. "Мы очень близки. Некоторые из этих заложников могут оказаться дома очень скоро. Но я бы не хотел вдаваться в детали, поскольку ничего не сделано, пока не сделано окончательно", - сказал Байден в Белом доме. По его словам, ситуация в переговорах о заложниках на данный момент "выглядит хорошо". Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки. Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС

Байден: США стали ближе к сделке по освобождению части заложников ХАМАС

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках в секторе Газа
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению.
"Мы очень близки. Некоторые из этих заложников могут оказаться дома очень скоро. Но я бы не хотел вдаваться в детали, поскольку ничего не сделано, пока не сделано окончательно", - сказал Байден в Белом доме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения
19 ноября, 19:47
По его словам, ситуация в переговорах о заложниках на данный момент "выглядит хорошо".
Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.
Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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