https://ria.ru/20231121/zalozhniki-1910905184.html

Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС

Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС - РИА Новости, 21.11.2023

Байден заявил, что США стали ближе к освобождению части заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:35

2023-11-21T19:35

2023-11-21T19:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению. "Мы очень близки. Некоторые из этих заложников могут оказаться дома очень скоро. Но я бы не хотел вдаваться в детали, поскольку ничего не сделано, пока не сделано окончательно", - сказал Байден в Белом доме. По его словам, ситуация в переговорах о заложниках на данный момент "выглядит хорошо". Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки. Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году