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Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга - РИА Новости, 21.11.2023
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17:32 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zagryaznenie-1910876693.html
Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга
Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга - РИА Новости, 21.11.2023
Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга
Запад добился переноса своих вредных производств в страны Юга, они требуют от развивающихся стран платить за загрязнение окружающей среды, заявил зампред... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:32
2023-11-21T17:32
дмитрий медведев
африка
юг
в мире
запад
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад добился переноса своих вредных производств в страны Юга, они требуют от развивающихся стран платить за загрязнение окружающей среды, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. "Европейцы и американцы добились переноса своих, так называемых, вредных производств в страны глобального Юга для получения высокоуглеродной продукции. С одной стороны, они извлекают из этого прибыль, а с другой - требуют от развивающихся стран платить штрафы за неизбежное загрязнение окружающей среды, но это вот как раз одно из проявлений вот этого самого неоколониализма, причем в зеленом измерении", - сказал Медведев во время заседания оргкомитета форума.
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дмитрий медведев, африка, юг, в мире, запад
Дмитрий Медведев, Африка, Юг, В мире, Запад
Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга

Медведев назвал перенос вредных производств Запада в страны Юга неоколониализмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад добился переноса своих вредных производств в страны Юга, они требуют от развивающихся стран платить за загрязнение окружающей среды, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.
"Европейцы и американцы добились переноса своих, так называемых, вредных производств в страны глобального Юга для получения высокоуглеродной продукции. С одной стороны, они извлекают из этого прибыль, а с другой - требуют от развивающихся стран платить штрафы за неизбежное загрязнение окружающей среды, но это вот как раз одно из проявлений вот этого самого неоколониализма, причем в зеленом измерении", - сказал Медведев во время заседания оргкомитета форума.
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Дмитрий МедведевАфрикаЮгВ миреЗапад
 
 
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