https://ria.ru/20231121/zagryaznenie-1910876693.html

Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга

Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга - РИА Новости, 21.11.2023

Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга

Запад добился переноса своих вредных производств в страны Юга, они требуют от развивающихся стран платить за загрязнение окружающей среды, заявил зампред... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:32

2023-11-21T17:32

2023-11-21T17:32

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад добился переноса своих вредных производств в страны Юга, они требуют от развивающихся стран платить за загрязнение окружающей среды, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. "Европейцы и американцы добились переноса своих, так называемых, вредных производств в страны глобального Юга для получения высокоуглеродной продукции. С одной стороны, они извлекают из этого прибыль, а с другой - требуют от развивающихся стран платить штрафы за неизбежное загрязнение окружающей среды, но это вот как раз одно из проявлений вот этого самого неоколониализма, причем в зеленом измерении", - сказал Медведев во время заседания оргкомитета форума.

https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html

африка

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дмитрий медведев, африка, юг, в мире, запад