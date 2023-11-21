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Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию - РИА Новости, 21.11.2023
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14:27 21.11.2023 (обновлено: 14:56 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zaderzhanie-1910813964.html
Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию
Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию - РИА Новости, 21.11.2023
Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию
Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который на лодке незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:27
2023-11-21T14:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который на лодке незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нарушитель был задержан пограничниками недалеко от госграницы. "В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", - говорится в сообщении. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Решением Кингисеппского городского суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток с содержанием в следственном изоляторе. Сообщается, что по факту нарушения госграницы РФ проинформирована эстонская сторона. За нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html
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россия, франция, фсб, эстония
Россия, Франция, ФСБ, Эстония
Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию

В Ленинградской области задержали француза, незаконно пересекшего границу

© Фото : Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиГражданин Франции, который незаконно на лодке приплыл в Россию через реку Нарва
Гражданин Франции, который незаконно на лодке приплыл в Россию через реку Нарва - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Гражданин Франции, который незаконно на лодке приплыл в Россию через реку Нарва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который на лодке незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Нарушитель был задержан пограничниками недалеко от госграницы.
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"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Решением Кингисеппского городского суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток с содержанием в следственном изоляторе.
Сообщается, что по факту нарушения госграницы РФ проинформирована эстонская сторона.
За нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
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