https://ria.ru/20231121/zaderzhanie-1910813964.html

Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию

Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию - РИА Новости, 21.11.2023

Пограничники "выловили" француза, незаконно приплывшего на лодке в Россию

Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который на лодке незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:27

2023-11-21T14:27

2023-11-21T14:56

россия

франция

фсб

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910821774_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d8e3886306cef331c707fd0465cf5a8d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который на лодке незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нарушитель был задержан пограничниками недалеко от госграницы. "В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", - говорится в сообщении. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Решением Кингисеппского городского суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток с содержанием в следственном изоляторе. Сообщается, что по факту нарушения госграницы РФ проинформирована эстонская сторона. За нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html

https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html

россия

франция

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, фсб, эстония