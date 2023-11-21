https://ria.ru/20231121/wildberries-1910781739.html

Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения

Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения - РИА Новости, 21.11.2023

Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения

Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:01

2023-11-21T13:01

2023-11-21T13:07

wildberries

россия

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", - сообщили в пресс-службе.Ранее во вторник Wildberries сообщил о техническом сбое на сайте. Пользователи также заметили проблемы в работе сайта, а также мобильного приложения. Они жаловались на том, что не могут найти товары, а также на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагал добавить их в лист ожидания.

https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html

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wildberries, россия, общество