https://ria.ru/20231121/wildberries-1910781739.html
Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения
Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения - РИА Новости, 21.11.2023
Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения
Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:01
2023-11-21T13:01
2023-11-21T13:07
wildberries
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", - сообщили в пресс-службе.Ранее во вторник Wildberries сообщил о техническом сбое на сайте. Пользователи также заметили проблемы в работе сайта, а также мобильного приложения. Они жаловались на том, что не могут найти товары, а также на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагал добавить их в лист ожидания.
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
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wildberries, россия, общество
Wildberries, Россия, Общество
Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения
Wildberries сообщил о восстановлении работы сайта и мобильного приложения
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", - сообщили в пресс-службе.
Ранее во вторник Wildberries сообщил о техническом сбое на сайте. Пользователи также заметили проблемы в работе сайта, а также мобильного приложения. Они жаловались на том, что не могут найти товары, а также на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагал добавить их в лист ожидания.
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара