https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910714713.html
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку - РИА Новости, 21.11.2023
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:29
2023-11-21T06:29
2023-11-21T06:30
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50237/17/502371788_0:356:2291:1645_1920x0_80_0_0_0ac6b200702ee1035707e2416ed2b4b2.jpg
ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, сообщает Иркутская областная прокуратура. Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего главы Тайтурского муниципального образования. Он признан виновным по статьям о получение взятки и превышение должностных полномочий. Установлено, что, будучи главой Тайтурского муниципального образования Иркутской области, осужденный получил денежное вознаграждение 1,3 миллиона рублей за предоставление преимуществ в конкурсных процедурах. Взяткодатель на торгах получил право заключения договоров купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, а также муниципальных контрактов на приобретение 32 жилых домов для переселения из аварийного жилья по региональной программе. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года", - говорится в сообщении. Осужденный взят под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50237/17/502371788_0:142:2291:1860_1920x0_80_0_0_048a637479ddcf1d17f572bc6f418c79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
Суд в Приангарье дал главе муниципалитета пять лет строгого режима за взятку
ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости.
В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, сообщает
Иркутская областная прокуратура.
Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего главы Тайтурского муниципального образования. Он признан виновным по статьям о получение взятки и превышение должностных полномочий. Установлено, что, будучи главой Тайтурского муниципального образования Иркутской области, осужденный получил денежное вознаграждение 1,3 миллиона рублей за предоставление преимуществ в конкурсных процедурах. Взяткодатель на торгах получил право заключения договоров купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, а также муниципальных контрактов на приобретение 32 жилых домов для переселения из аварийного жилья по региональной программе.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года", - говорится в сообщении.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки