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В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку - РИА Новости, 21.11.2023
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06:29 21.11.2023 (обновлено: 06:30 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910714713.html
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку - РИА Новости, 21.11.2023
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:29
2023-11-21T06:30
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, сообщает Иркутская областная прокуратура. Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего главы Тайтурского муниципального образования. Он признан виновным по статьям о получение взятки и превышение должностных полномочий. Установлено, что, будучи главой Тайтурского муниципального образования Иркутской области, осужденный получил денежное вознаграждение 1,3 миллиона рублей за предоставление преимуществ в конкурсных процедурах. Взяткодатель на торгах получил право заключения договоров купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, а также муниципальных контрактов на приобретение 32 жилых домов для переселения из аварийного жилья по региональной программе. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года", - говорится в сообщении. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку

Суд в Приангарье дал главе муниципалитета пять лет строгого режима за взятку

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
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ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего главы Тайтурского муниципального образования. Он признан виновным по статьям о получение взятки и превышение должностных полномочий. Установлено, что, будучи главой Тайтурского муниципального образования Иркутской области, осужденный получил денежное вознаграждение 1,3 миллиона рублей за предоставление преимуществ в конкурсных процедурах. Взяткодатель на торгах получил право заключения договоров купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, а также муниципальных контрактов на приобретение 32 жилых домов для переселения из аварийного жилья по региональной программе.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года", - говорится в сообщении.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
Судья - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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