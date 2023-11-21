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В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку

В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку - РИА Новости, 21.11.2023

В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку

В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:29

2023-11-21T06:29

2023-11-21T06:30

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. В Иркутской области к 5 годам колонии строгого режима и крупному штрафу приговорен глава муниципального образования за получение взятки и превышение полномочий, сообщает Иркутская областная прокуратура. Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего главы Тайтурского муниципального образования. Он признан виновным по статьям о получение взятки и превышение должностных полномочий. Установлено, что, будучи главой Тайтурского муниципального образования Иркутской области, осужденный получил денежное вознаграждение 1,3 миллиона рублей за предоставление преимуществ в конкурсных процедурах. Взяткодатель на торгах получил право заключения договоров купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, а также муниципальных контрактов на приобретение 32 жилых домов для переселения из аварийного жилья по региональной программе. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года", - говорится в сообщении. Осужденный взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область