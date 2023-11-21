https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910937842.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Сумы, в Сумской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T23:18
2023-11-21T23:18
2023-11-21T23:18
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сумская область
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Сумы, в Сумской области объявлена воздушная тревога. "В Сумах было слышно несколько взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Суспильне" ("Общественное"), который ссылается на корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сумы, сумская область, вооруженные силы рф, черниговская область
В мире, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Черниговская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Общественное: в Сумах прогремели несколько взрывов