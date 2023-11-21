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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:03
2023-11-21T22:03
2023-11-21T22:03
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Общественное: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы