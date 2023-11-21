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В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vsu-1910788595.html
В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях
В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях - РИА Новости, 21.11.2023
В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях
Украинские войска в огромных количествах располагает свои штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, заявил во вторник посол по... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:15
2023-11-21T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска в огромных количествах располагает свои штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "В огромном количестве медицинских учреждений, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, в подвалах располагаются штабы, склады и другие отделения военных формирований", - сказал Мирошник в ходе брифинга. Он добавил, что Киев "откровенно прикрывается" медицинскими, образовательными социальными учреждениями и использует гражданское население как "щит для защиты своих же вооруженных боевиков".
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безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях

Мирошник: ВСУ прикрываются медицинскими и соцучреждениями, размещая в них штабы

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска в огромных количествах располагает свои штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В огромном количестве медицинских учреждений, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, в подвалах располагаются штабы, склады и другие отделения военных формирований", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Он добавил, что Киев "откровенно прикрывается" медицинскими, образовательными социальными учреждениями и использует гражданское население как "щит для защиты своих же вооруженных боевиков".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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