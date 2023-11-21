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В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях
В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях - РИА Новости, 21.11.2023
В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях
Украинские войска в огромных количествах располагает свои штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, заявил во вторник посол по... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:15
2023-11-21T13:15
2023-11-21T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска в огромных количествах располагает свои штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "В огромном количестве медицинских учреждений, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, в подвалах располагаются штабы, склады и другие отделения военных формирований", - сказал Мирошник в ходе брифинга. Он добавил, что Киев "откровенно прикрывается" медицинскими, образовательными социальными учреждениями и использует гражданское население как "щит для защиты своих же вооруженных боевиков".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В МИД России заявили, что Украина размещает военные штабы в медучреждениях
Мирошник: ВСУ прикрываются медицинскими и соцучреждениями, размещая в них штабы