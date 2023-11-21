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В МИД обвинили ВСУ в сознательном обстреле российских регионов - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 21.11.2023 (обновлено: 12:38 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/vsu-1910774756.html
В МИД обвинили ВСУ в сознательном обстреле российских регионов
В МИД обвинили ВСУ в сознательном обстреле российских регионов - РИА Новости, 21.11.2023
В МИД обвинили ВСУ в сознательном обстреле российских регионов
Обстрелы гражданской инфраструктуры и населения в российских регионах совершаются вооруженными силами Украины сознательно, заявил посол по особым поручениям по... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:37
2023-11-21T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
родион мирошник
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрелы гражданской инфраструктуры и населения в российских регионах совершаются вооруженными силами Украины сознательно, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "Мы подчеркиваем, что собранные нами факты позволяют утверждать, что обстрелы, которым подвергается гражданское население и гражданские обстрелы инфраструктуры в российских регионах, совершались и совершаются сознательно, целенаправленно, с полным пониманием кровавых последствий своих действий... Данные последних месяцев подтверждают, что вооруженные украинские формирования, иностранные наемники наносят целенаправленные удары по социальным учреждениям на российской территории, выбирая моменты наибольшего скопления там мирных жителей", - сказал Мирошник на брифинге. Он также добавил, что для ударов по социальным объектам на территории России ВСУ используют иностранные вооружения. Киевский режим продолжает использовать кассетные боеприпасы для ударов по гражданским объектам, при этом "под обстрелы уже попадают медицинские работники, спасатели, прибывшие для оказания помощи пострадавшим", добавил он. Как подчеркнул Мирошник, именно Майдан стал пусковым механизмом для начала хаоса на Украине. "21 ноября 2023 года - ровно десять лет, как Украина, украинский народ, закончили период своего мирного существования... Майдан стал пусковым механизмом процессов, которые ввергли страну в десятилетия деградации и кровопролития", - сказа он, отметив, что события десятилетней давности открыли "ящик Пандоры" и стали отправной точкой преступлений киевского режима.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), родион мирошник, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД обвинили ВСУ в сознательном обстреле российских регионов

Мирошник: ВСУ осознанно стреляют по гражданской инфраструктуре в регионах России

© РИА Новости / Давид НарманияПопавшее под обстрел здание в Шебекино
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Попавшее под обстрел здание в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрелы гражданской инфраструктуры и населения в российских регионах совершаются вооруженными силами Украины сознательно, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
"Мы подчеркиваем, что собранные нами факты позволяют утверждать, что обстрелы, которым подвергается гражданское население и гражданские обстрелы инфраструктуры в российских регионах, совершались и совершаются сознательно, целенаправленно, с полным пониманием кровавых последствий своих действий... Данные последних месяцев подтверждают, что вооруженные украинские формирования, иностранные наемники наносят целенаправленные удары по социальным учреждениям на российской территории, выбирая моменты наибольшего скопления там мирных жителей", - сказал Мирошник на брифинге.
Он также добавил, что для ударов по социальным объектам на территории России ВСУ используют иностранные вооружения. Киевский режим продолжает использовать кассетные боеприпасы для ударов по гражданским объектам, при этом "под обстрелы уже попадают медицинские работники, спасатели, прибывшие для оказания помощи пострадавшим", добавил он.
Как подчеркнул Мирошник, именно Майдан стал пусковым механизмом для начала хаоса на Украине. "21 ноября 2023 года - ровно десять лет, как Украина, украинский народ, закончили период своего мирного существования... Майдан стал пусковым механизмом процессов, которые ввергли страну в десятилетия деградации и кровопролития", - сказа он, отметив, что события десятилетней давности открыли "ящик Пандоры" и стали отправной точкой преступлений киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Родион МирошникВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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