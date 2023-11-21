Володин встретился с китайским коллегой Чжао Лэцзи
Володин провел переговоры с коллегой из КНР Чжао Лэцзи
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
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"Надеемся, что сегодняшняя встреча внесет вклад в углубление этих отношений. И мы выработаем, возможно, новые форматы сотрудничества, которые на этом этапе позволят нам внести вклад в развитие отношений между нашими странами, нашими народами", - заявил Володин в ходе встречи.
При этом, по его оценке, межпарламентские отношения далеки от оптимального формата и той динамики, которая сегодня есть у глав государств.
"И нам надо, со своей стороны, делать все для того, чтобы законодательно закрепить решения, принимаемые на уровне руководства нашей страны, президента Владимира Путина, председателя Си Цзиньпиня, которые делают очень много, и именно благодаря им отношения между нашими государствами достигли самого высокого взаимопонимания. И мы больше, чем стратегические партнеры", - отметил спикер Госдумы.
Также он выразил надежду, что личное отношение и разговор "глаза в глаза" придадут дополнительный импульс развитию межпарламентских связей.
"Несмотря даже на пандемию, наши контакты не прекращались, мы общались в режиме ВКС… Надо сказать, формы нашего сотрудничества на протяжении всего времени развивались. Мы вышли на формат доверительных отношений в рамках созданной межпарламентской комиссии высокого уровня, которая нам позволяет обсуждать конкретные вопросы не только в сфере законотворчества, но и более активно оказывать поддержку органам исполнительной власти для развития наших отношений", - также рассказал Володин.