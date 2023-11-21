https://ria.ru/20231121/vaktsina-1910843938.html

Минздрав рассказал о производстве препаратов от коклюша

Минздрав рассказал о производстве препаратов от коклюша - РИА Новости, 21.11.2023

Минздрав рассказал о производстве препаратов от коклюша

Препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах страны, их остатки составляют более 3,7 миллиона доз, с начала года ввод в гражданский оборот... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:45

2023-11-21T15:45

2023-11-21T15:45

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА. 21 ноя - РИА Новости. Препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах страны, их остатки составляют более 3,7 миллиона доз, с начала года ввод в гражданский оборот составил почти 5 миллионов доз, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. "Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах нашей страны, по данным системы маркировки, их остатки составляют более 3,7 миллиона доз", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по данным Росздравнадзора, препараты стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот: ввод с начала года составил почти 5 миллионов доз, что соответствует среднегодовым показателям прошлых лет.

https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия