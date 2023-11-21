https://ria.ru/20231121/uregulirovanie-1910859859.html

Путин анонсировал шаги России по палестино-израильскому урегулированию

Путин анонсировал шаги России по палестино-израильскому урегулированию - РИА Новости, 21.11.2023

Путин анонсировал шаги России по палестино-израильскому урегулированию

Россия намерена инициировать контакты по палестино-израильскому урегулированию во время своего председательства в БРИКС в следующем году, заявил президент... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:34

2023-11-21T16:34

2023-11-21T19:29

россия

брикс

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

в мире

хамас

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия намерена инициировать контакты по палестино-израильскому урегулированию во время своего председательства в БРИКС в следующем году, заявил президент Владимир Путин на внеочередном саммите организации, который проходил по видеосвязи."Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты в том числе по видеосвязи по данной проблематике", — сказал глава государства.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брикс, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, в мире, хамас, оон, ссср