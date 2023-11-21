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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 21.11.2023
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Религия
 
13:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/upts-1910781426.html
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 21.11.2023
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в поселке... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:00
2023-11-21T13:00
религия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в поселке Бородянка Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник. "В ночь на 20 ноября в храм Архистратига Божия Михаила пришел клирик "ПЦУ" с группой людей в военной форме. В то время как прихожане молились в своем храме, рейдеры срезали замки на дверях, после чего "началась бойня, в которой захватчикам помогала полиция", - сообщается на сайте. Храм Архистратига Михаила незаконным голосованием был переведен в "ПЦУ" 9 июля. Действующий настоятель протоиерей Виктор Талько был удален из храма, вместо него назначили "священника ПЦУ". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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ситуация вокруг упц, украина, киевская область, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киевская область, В мире
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила УПЦ

© Фото : Храм Архистратига Михаїла - БородянкаХрам Архистратига Михаила в Бородянке, Украина
Храм Архистратига Михаила в Бородянке, Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Храм Архистратига Михаїла - Бородянка
Храм Архистратига Михаила в Бородянке, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в поселке Бородянка Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник.
"В ночь на 20 ноября в храм Архистратига Божия Михаила пришел клирик "ПЦУ" с группой людей в военной форме. В то время как прихожане молились в своем храме, рейдеры срезали замки на дверях, после чего "началась бойня, в которой захватчикам помогала полиция", - сообщается на сайте.
Храм Архистратига Михаила незаконным голосованием был переведен в "ПЦУ" 9 июля. Действующий настоятель протоиерей Виктор Талько был удален из храма, вместо него назначили "священника ПЦУ".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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