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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 21.11.2023

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в поселке... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:00

2023-11-21T13:00

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в поселке Бородянка Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник. "В ночь на 20 ноября в храм Архистратига Божия Михаила пришел клирик "ПЦУ" с группой людей в военной форме. В то время как прихожане молились в своем храме, рейдеры срезали замки на дверях, после чего "началась бойня, в которой захватчикам помогала полиция", - сообщается на сайте. Храм Архистратига Михаила незаконным голосованием был переведен в "ПЦУ" 9 июля. Действующий настоятель протоиерей Виктор Талько был удален из храма, вместо него назначили "священника ПЦУ". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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ситуация вокруг упц, украина, киевская область, в мире