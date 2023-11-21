https://ria.ru/20231121/ukraine-1910924826.html

Украинские компании потеряли 8,5 миллиона долларов из-за блокировки границы

Украинские компании потеряли 8,5 миллиона долларов из-за блокировки границы - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские компании потеряли 8,5 миллиона долларов из-за блокировки границы

Украинские компании за время простоя из-за блокировки границы польскими перевозчиками потеряли уже почти 8,5 миллиона долларов, сообщает во вторник издание New... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:29

2023-11-21T21:29

2023-11-21T21:29

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские компании за время простоя из-за блокировки границы польскими перевозчиками потеряли уже почти 8,5 миллиона долларов, сообщает во вторник издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации. "Из-за забастовки на польско-украинских пунктах пропуска украинский бизнес терпит ежедневные убытки. В среднем один день простоя обходится одной компании в 1 миллион гривен (27,7 тысячи долларов). Совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала простоя, нанесенного опрошенным компаниям, составляет около 305 880 000 гривен (почти 8,5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, опрос проводился среди 55 компаний. Из-за блокировки границы страдают как импортеры, так и экспортеры. Возрастают затраты на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний. "Бизнес сообщает о дефиците транспорта из-за нежелания перевозчиков брать заказы на время забастовки, поскольку невозможность выполнить обязательства перед заказчиками повлечет за собой штрафные санкции. Кроме того, невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств", - подчеркнули в издании. Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html

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