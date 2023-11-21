https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897505.html

Министр обороны Эстонии призвал Запад не идти на условия России по Украине

Министр обороны Эстонии призвал Запад не идти на условия России по Украине - РИА Новости, 21.11.2023

Министр обороны Эстонии призвал Запад не идти на условия России по Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в статье, опубликованной во вторник порталом государственного телерадиовещания ERR, считает, что прекращение боевых... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:51

2023-11-21T18:51

2023-11-21T18:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

ханно певкур

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в статье, опубликованной во вторник порталом государственного телерадиовещания ERR, считает, что прекращение боевых действий и заключение мира на Украине на условиях РФ продемонстрирует слабость Запада. "В ближайшие полгода действия Запада будут иметь решающее значение для дальнейшего хода войны на Украине. Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться", - написал Певкур. По словам министра, мирное соглашение вернуло бы в повестку дня все те требования, которые Россия выдвинула Западу за несколько месяцев до начала конфликта на Украине. "Это отступление НАТО к границам 1997 года, публичный отказ от расширения НАТО, большее право голоса России в вопросе архитектуры европейской безопасности. В этом меню сразу же оказались бы и Эстония, и вся система безопасности, обеспечивающая нашу независимость", - подчеркнул Певкур. Глава минобороны считает, что в этой ситуации Запад должен послать четкий, сильный и заметный сигнал в вопросе помощи Украине. Не менее важным является и срочное развитие собственных военных возможностей всех союзников по НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, ханно певкур, эстония, в мире, ситуация в днр и лнр