Министр обороны Эстонии призвал Запад не идти на условия России по Украине
Минобороны Эстонии: принятие условий России по Украине покажет слабость Запада
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в статье, опубликованной во вторник порталом государственного телерадиовещания ERR, считает, что прекращение боевых действий и заключение мира на Украине на условиях РФ продемонстрирует слабость Запада.
"В ближайшие полгода действия Запада будут иметь решающее значение для дальнейшего хода войны на Украине. Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться", - написал Певкур.
По словам министра, мирное соглашение вернуло бы в повестку дня все те требования, которые Россия выдвинула Западу за несколько месяцев до начала конфликта на Украине. "Это отступление НАТО к границам 1997 года, публичный отказ от расширения НАТО, большее право голоса России в вопросе архитектуры европейской безопасности. В этом меню сразу же оказались бы и Эстония, и вся система безопасности, обеспечивающая нашу независимость", - подчеркнул Певкур. Глава минобороны считает, что в этой ситуации Запад должен послать четкий, сильный и заметный сигнал в вопросе помощи Украине. Не менее важным является и срочное развитие собственных военных возможностей всех союзников по НАТО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.