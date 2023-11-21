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Развал Украины начался десять лет назад, заявил сенатор - РИА Новости, 21.11.2023
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15:50 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910845339.html
Развал Украины начался десять лет назад, заявил сенатор
Развал Украины начался десять лет назад, заявил сенатор - РИА Новости, 21.11.2023
Развал Украины начался десять лет назад, заявил сенатор
Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил в своем Telegram-канале, что старт финального процесса развала Украины был запущен 10 лет назад. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:50
2023-11-21T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил в своем Telegram-канале, что старт финального процесса развала Украины был запущен 10 лет назад. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. &quot;Десять лет тому назад был запущен старт финального этапа событий по развалу и &quot;продаже&quot; братской Украины. Спектакль в стиле триллера, срежиссированный американскими и британскими спецслужбами, сценарий к которому начали писать сразу после развала Советского Союза в 1991&quot;, - написал Кастюкевич.По его словам, 10 лет назад в Киеве политические актеры, эстрадные шоумены из политики, подкрепленные "наркотически заряженной группой отморозков", силовым путем навязывали условия свержения конституционной власти Украины. Сенатор подчеркнул, что вместо "счастливого билета в Евросоюз" и "незалэжности" Украина получила "злых и голодных людей, которые ждут подачек от Запада, ловят их и тут же требуют еще", чем изрядно в последнее время раздражают "хозяев".
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в мире, украина, россия, херсонская область , евросоюз
В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Евросоюз
Развал Украины начался десять лет назад, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: развал Украины начался десять лет назад

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил в своем Telegram-канале, что старт финального процесса развала Украины был запущен 10 лет назад.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
«

"Десять лет тому назад был запущен старт финального этапа событий по развалу и "продаже" братской Украины. Спектакль в стиле триллера, срежиссированный американскими и британскими спецслужбами, сценарий к которому начали писать сразу после развала Советского Союза в 1991", - написал Кастюкевич.

По его словам, 10 лет назад в Киеве политические актеры, эстрадные шоумены из политики, подкрепленные "наркотически заряженной группой отморозков", силовым путем навязывали условия свержения конституционной власти Украины.
Сенатор подчеркнул, что вместо "счастливого билета в Евросоюз" и "незалэжности" Украина получила "злых и голодных людей, которые ждут подачек от Запада, ловят их и тут же требуют еще", чем изрядно в последнее время раздражают "хозяев".
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