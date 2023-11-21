https://ria.ru/20231121/ukraina-1910831353.html

Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ

Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023

Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ

Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками перспективу вступления страны в ЕС, сообщает европейское издание... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:17

2023-11-21T15:17

2023-11-21T15:17

в мире

украина

шарль мишель

евросоюз

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками перспективу вступления страны в ЕС, сообщает европейское издание Euroactiv. Во вторник Мишель сообщил в соцсети X о том, что прибыл в Киев. Ранее в украинскую столицу прибыли президент Молдавии Майя Санду, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин. Как пишет газета, в ходе переговоров Мишеля с Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками "основной темой" станет ожидаемое начало обсуждения вступления Украины в ЕС на саммите в середине декабря. "Личная встреча очень важна, чтобы понять, что реалистично, и чтобы украинцы понимали, как обстоят дела в ЕС", - приводит издание слова политика. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, шарль мишель, евросоюз