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Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
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15:17 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910831353.html
Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ
Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ
Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками перспективу вступления страны в ЕС, сообщает европейское издание... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:17
2023-11-21T15:17
в мире
украина
шарль мишель
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками перспективу вступления страны в ЕС, сообщает европейское издание Euroactiv. Во вторник Мишель сообщил в соцсети X о том, что прибыл в Киев. Ранее в украинскую столицу прибыли президент Молдавии Майя Санду, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин. Как пишет газета, в ходе переговоров Мишеля с Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками "основной темой" станет ожидаемое начало обсуждения вступления Украины в ЕС на саммите в середине декабря. "Личная встреча очень важна, чтобы понять, что реалистично, и чтобы украинцы понимали, как обстоят дела в ЕС", - приводит издание слова политика. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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в мире, украина, шарль мишель, евросоюз
В мире, Украина, Шарль Мишель, Евросоюз
Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, сообщили СМИ

Euractiv: Мишель обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС

© Фото : Charles Michel/XГлава Евросовета Шарль Мишель после прибытия в Киев
Глава Евросовета Шарль Мишель после прибытия в Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Charles Michel/X
Глава Евросовета Шарль Мишель после прибытия в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками перспективу вступления страны в ЕС, сообщает европейское издание Euroactiv.
Во вторник Мишель сообщил в соцсети X о том, что прибыл в Киев. Ранее в украинскую столицу прибыли президент Молдавии Майя Санду, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин.
Как пишет газета, в ходе переговоров Мишеля с Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками "основной темой" станет ожидаемое начало обсуждения вступления Украины в ЕС на саммите в середине декабря. "Личная встреча очень важна, чтобы понять, что реалистично, и чтобы украинцы понимали, как обстоят дела в ЕС", - приводит издание слова политика.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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