https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html

Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО

Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО - РИА Новости, 21.11.2023

Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО

НАТО в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times."Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:39

2023-11-21T12:39

2023-11-21T13:07

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times."Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые перекроят стратегическую карту Европы", — говорится в публикации. Издание отмечает, что альянс перестал быть оборонительным, как первоначально задумывалось, и ударился в экспансию. А конфликт на Украине показал, что военные идеи НАТО ущербны и устарели. "Объективно говоря, огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы. Альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении", — заключается в статье. Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html

https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html

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в мире, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины