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Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 21.11.2023 (обновлено: 13:07 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html
Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО
Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО - РИА Новости, 21.11.2023
Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО
НАТО в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times."Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:39
2023-11-21T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times."Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые перекроят стратегическую карту Европы", — говорится в публикации. Издание отмечает, что альянс перестал быть оборонительным, как первоначально задумывалось, и ударился в экспансию. А конфликт на Украине показал, что военные идеи НАТО ущербны и устарели. "Объективно говоря, огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы. Альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении", — заключается в статье. Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО

Asia Times: НАТО придется пойти на сделку с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times.

"Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые перекроят стратегическую карту Европы", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что альянс перестал быть оборонительным, как первоначально задумывалось, и ударился в экспансию. А конфликт на Украине показал, что военные идеи НАТО ущербны и устарели.
"Объективно говоря, огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы. Альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении", — заключается в статье.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле, в свою очередь, отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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