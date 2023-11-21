Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО
Asia Times: НАТО придется пойти на сделку с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times.
"Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые перекроят стратегическую карту Европы", — говорится в публикации.
"Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые перекроят стратегическую карту Европы", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что альянс перестал быть оборонительным, как первоначально задумывалось, и ударился в экспансию. А конфликт на Украине показал, что военные идеи НАТО ущербны и устарели.
"Объективно говоря, огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы. Альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении", — заключается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле, в свою очередь, отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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