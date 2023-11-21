https://ria.ru/20231121/ukraina-1910765293.html
Аксенов заявил, что конец конфликту положит только смена режима на Украине
Аксенов заявил, что конец конфликту положит только смена режима на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
Аксенов заявил, что конец конфликту положит только смена режима на Украине
Военное поражение Киева и смена режима на Украине необходимы, чтобы не затянуть конфликт на десятилетия, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:03
2023-11-21T12:03
2023-11-21T12:03
специальная военная операция на украине
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сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Военное поражение Киева и смена режима на Украине необходимы, чтобы не затянуть конфликт на десятилетия, считает глава Крыма Сергей Аксенов. "Не знаю, сделали ли граждане Украины какие-то выводы (за 10 лет после событий на майдане - ред.). Может, и сделали, но сейчас это уже не важно, потому что они не являются участниками процесса принятия решений. Думаю, что ждать каких-то проблесков здравого смысла не стоит. Разговаривать там не с кем и не о чем. Единственный путь – нанесение врагу военного поражения и смена режима. Другой позиции и других целей быть не может. Если мы, конечно, не хотим, чтобы все это затянулось на десятилетия, не хотим оставить такую огромную проблему нашим детям" , - сказал журналистам Аксенов. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов заявил, что конец конфликту положит только смена режима на Украине
Аксенов назвал смену режима на Украине единственным путем окончания конфликта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Военное поражение Киева и смена режима на Украине необходимы, чтобы не затянуть конфликт на десятилетия, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"Не знаю, сделали ли граждане Украины какие-то выводы (за 10 лет после событий на майдане - ред.). Может, и сделали, но сейчас это уже не важно, потому что они не являются участниками процесса принятия решений. Думаю, что ждать каких-то проблесков здравого смысла не стоит. Разговаривать там не с кем и не о чем. Единственный путь – нанесение врагу военного поражения и смена режима. Другой позиции и других целей быть не может. Если мы, конечно, не хотим, чтобы все это затянулось на десятилетия, не хотим оставить такую огромную проблему нашим детям" , - сказал журналистам Аксенов.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС
. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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