https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721934.html

"Были разбиты". Зеленский сделал шокирующее заявление о генералах

"Были разбиты". Зеленский сделал шокирующее заявление о генералах - РИА Новости, 21.11.2023

"Были разбиты". Зеленский сделал шокирующее заявление о генералах

Когда военные начинают заниматься политикой, они совершают большую ошибку, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:25

2023-11-21T08:25

2023-11-21T10:32

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Когда военные начинают заниматься политикой, они совершают большую ошибку, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. "Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, совершив, как я считаю, большую ошибку", — сказал он.Зеленский добавил, что украинские военные активно начали уходить в политику после Майдана 2014 года, потому что "они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены". Кроме того, он утверждает, что в моральном плане на Украине нет "патовой ситуации", несмотря на тяжелое положение на фронте.Ранее украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления украинского генерала о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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