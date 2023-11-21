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В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России - РИА Новости, 21.11.2023
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18:41 21.11.2023 (обновлено: 18:48 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ugroza-1910895551.html
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России - РИА Новости, 21.11.2023
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России
НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:41
2023-11-21T18:48
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс Столтенберг в Северной Македонии, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы намерении России "дестабилизировать Балканы"."Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан - ред.), но остаемся бдительными", - сказал он.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html
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в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России

Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы союзникам со стороны России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс Столтенберг в Северной Македонии, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы намерении России "дестабилизировать Балканы".
"Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан - ред.), но остаемся бдительными", - сказал он.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО
Вчера, 12:39
 
В миреНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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