https://ria.ru/20231121/ugroza-1910895551.html
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России - РИА Новости, 21.11.2023
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России
НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:41
2023-11-21T18:41
2023-11-21T18:48
в мире
нато
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс Столтенберг в Северной Македонии, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы намерении России "дестабилизировать Балканы"."Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан - ред.), но остаемся бдительными", - сказал он.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России
Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы союзникам со стороны России
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс Столтенберг в Северной Македонии, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы намерении России "дестабилизировать Балканы".
"Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан - ред.), но остаемся бдительными", - сказал он.
Придется пойти. СМИ сообщили шокирующие новости о России и НАТО