https://ria.ru/20231121/ugroza-1910895551.html

В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России

В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России - РИА Новости, 21.11.2023

В НАТО не увидели военной угрозы со стороны России

НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:41

2023-11-21T18:41

2023-11-21T18:48

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан, заявил генсек Йенс Столтенберг в Северной Македонии, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы намерении России "дестабилизировать Балканы"."Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан - ред.), но остаемся бдительными", - сказал он.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html

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в мире, нато, йенс столтенберг