https://ria.ru/20231121/udar-1910919389.html

СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке

СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке

США нанесли авиаудары по позиции боевиков неподалеку от авиабазы Аль-Асад в Ираке в ответ на очередную атаку в отношении американских военнослужащих,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:57

2023-11-21T20:57

2023-11-21T20:57

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США нанесли авиаудары по позиции боевиков неподалеку от авиабазы Аль-Асад в Ираке в ответ на очередную атаку в отношении американских военнослужащих, находящихся на ней, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей оборонного ведомства. "США нанесли авиаудары прошлой ночью в рамках прямого ответа на атаку на авиабазу Аль-Асад в Ираке", - говорится в публикации. Для проведения операции американские военные использовали самолет AC-130, оснащенный вооружением и дополнительным оборудованием для поддержки сухопутных войск. По данным издания, в результате были убиты от пяти до восьми боевиков, представляющих "проиранские" силы в регионе. Последний ответ США на атаки против своих военнослужащих на Ближнем Востоке стал уже четвертым с октября 2023 года, когда участились атаки на американские войска. Все предыдущие ответные удары наносились по территории Сирии 26 октября, а также 8 и 12 ноября. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году