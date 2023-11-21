Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/udar-1910919389.html
СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке
СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке
США нанесли авиаудары по позиции боевиков неподалеку от авиабазы Аль-Асад в Ираке в ответ на очередную атаку в отношении американских военнослужащих,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:57
2023-11-21T20:57
в мире
сша
ближний восток
ирак
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США нанесли авиаудары по позиции боевиков неподалеку от авиабазы Аль-Асад в Ираке в ответ на очередную атаку в отношении американских военнослужащих, находящихся на ней, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей оборонного ведомства. "США нанесли авиаудары прошлой ночью в рамках прямого ответа на атаку на авиабазу Аль-Асад в Ираке", - говорится в публикации. Для проведения операции американские военные использовали самолет AC-130, оснащенный вооружением и дополнительным оборудованием для поддержки сухопутных войск. По данным издания, в результате были убиты от пяти до восьми боевиков, представляющих "проиранские" силы в регионе. Последний ответ США на атаки против своих военнослужащих на Ближнем Востоке стал уже четвертым с октября 2023 года, когда участились атаки на американские войска. Все предыдущие ответные удары наносились по территории Сирии 26 октября, а также 8 и 12 ноября. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
сша
ближний восток
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ближний Восток, Ирак, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США нанесли удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке

Fox News: США нанесли ответные удары по боевикам вблизи авиабазы в Ираке

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США нанесли авиаудары по позиции боевиков неподалеку от авиабазы Аль-Асад в Ираке в ответ на очередную атаку в отношении американских военнослужащих, находящихся на ней, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей оборонного ведомства.
"США нанесли авиаудары прошлой ночью в рамках прямого ответа на атаку на авиабазу Аль-Асад в Ираке", - говорится в публикации.
США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую
18 ноября, 08:00
Для проведения операции американские военные использовали самолет AC-130, оснащенный вооружением и дополнительным оборудованием для поддержки сухопутных войск. По данным издания, в результате были убиты от пяти до восьми боевиков, представляющих "проиранские" силы в регионе.
Последний ответ США на атаки против своих военнослужащих на Ближнем Востоке стал уже четвертым с октября 2023 года, когда участились атаки на американские войска. Все предыдущие ответные удары наносились по территории Сирии 26 октября, а также 8 и 12 ноября.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокИракМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала