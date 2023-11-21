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Солодов: на Камчатке сформировали бесплатные участки для участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
11:01 21.11.2023 (обновлено: 11:02 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/uchastki-1910750308.html
Солодов: на Камчатке сформировали бесплатные участки для участников СВО
Солодов: на Камчатке сформировали бесплатные участки для участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023
Солодов: на Камчатке сформировали бесплатные участки для участников СВО
Власти Камчатки определили и сформировали бесплатные участки для участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:01
2023-11-21T11:02
камчатский край
камчатский край
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Власти Камчатки определили и сформировали бесплатные участки для участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "На сегодня распланировано 47 земельных участков. Для новой категории, которой мы будем выдавать земли, участникам, ветеранам СВО, необходимо продумать программы, оказывать содействие в стройке. Может быть, единый архитектурный подход разработать с точки зрения материалов для строительства, планировки. То есть не просто раздать, а сначала разработать планировку улиц, домов, примерно разработать характеристики и после этого выдавать с конкретными механизмами поддержки", — сказал Владимир Солодов. Земельные участки будут выделены в микрорайоне Долиновка Петропавловска-Камчатского. Ранее там базировалась войсковая часть, земля которой уже передана в муниципальное ведение. Администрация краевого центра в течение предстоящей зимы должна провести и завершить все кадастровые работы. Ожидается, что первые участки будут выделены гражданам уже весной 2024 года. Ранее РИА Новости сообщало, что согласно региональному закону, принятому летом 2023 года, право на бесплатный земельный участок имеют: ветераны боевых действий; участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденом России за заслуги в СВО; члены семей некоторых категорий участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230627/svo-1880710083.html
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камчатский край, камчатка, владимир солодов
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов
Солодов: на Камчатке сформировали бесплатные участки для участников СВО

Солодов: власти Камчатки сформировали бесплатные участки для участников СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Власти Камчатки определили и сформировали бесплатные участки для участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
"На сегодня распланировано 47 земельных участков. Для новой категории, которой мы будем выдавать земли, участникам, ветеранам СВО, необходимо продумать программы, оказывать содействие в стройке. Может быть, единый архитектурный подход разработать с точки зрения материалов для строительства, планировки. То есть не просто раздать, а сначала разработать планировку улиц, домов, примерно разработать характеристики и после этого выдавать с конкретными механизмами поддержки", — сказал Владимир Солодов.
Земельные участки будут выделены в микрорайоне Долиновка Петропавловска-Камчатского. Ранее там базировалась войсковая часть, земля которой уже передана в муниципальное ведение. Администрация краевого центра в течение предстоящей зимы должна провести и завершить все кадастровые работы. Ожидается, что первые участки будут выделены гражданам уже весной 2024 года.
Ранее РИА Новости сообщало, что согласно региональному закону, принятому летом 2023 года, право на бесплатный земельный участок имеют: ветераны боевых действий; участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденом России за заслуги в СВО; члены семей некоторых категорий участников специальной военной операции.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей
27 июня, 14:26
 
Камчатский крайКамчатский крайКамчаткаВладимир Солодов
 
 
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