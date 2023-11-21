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Эксперты рассказали, как укрепление рубля повлияло на российских туристов
Эксперты рассказали, как укрепление рубля повлияло на российских туристов - РИА Новости, 21.11.2023
Эксперты рассказали, как укрепление рубля повлияло на российских туристов
С прошлого четверга, 16 ноября, курсы валют заметно пошли вниз и до сих пор продолжают свое падение, но, по словам турагентов, даже укрепление рубля заставляет... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:06
2023-11-21T16:06
2023-11-21T16:06
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С прошлого четверга, 16 ноября, курсы валют заметно пошли вниз и до сих пор продолжают свое падение, но, по словам турагентов, даже укрепление рубля заставляет их клиентов выжидать и приостанавливает темпы бронирований, сообщает Profi.Travel.Как рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, продажи путевок идут хорошо только в условиях стабильности. "Любые колебания курса рубля плохо сказываются на туристическом бизнесе — не важно, растет он или падает. Потому что когда рубль слабеет, у покупателей возникают опасения на тему того, что этот тренд окажется долгосрочным, и они, например, не смогут взять с собой в поездку достаточно денег для трат на месте отдыха. Или еще каким-то образом не впишутся в бюджет, - пояснил он. - Когда рубль укрепляется, продажи тоже замирают — клиенты надеются на дальнейший рост. Их расчеты просты: зачем покупать тур стоимостью две тысячи долларов за 200 тысяч рублей сейчас, если позже его можно будет приобрести за 150 тысяч".Руководитель сети турагентств "Магазин горящих путевок" (МГП) Сергей Агафонов отметил, что ноябрь — в принципе наименее активный по продажам месяц. И говорить, что в условиях, когда спрос и так ничем не стимулируется, на него еще влияют какие-то внешние факторы, можно только очень условно."В целом, конечно, когда курс растет или падает, туристы на некоторое время замирают в ожидании, чтобы оценить обстановку и постараться сделать наиболее выгодную покупку. Но сейчас, в ноябре, я бы не сказал, что эта тенденция явно превосходит все остальные: продажи идут достаточно ровно для низкого сезона", — сказал он.По словам эксперта, небольшое оживление продаж новогодних туров можно ожидать еще в декабре, поскольку этот месяц, как правило, на 10-15 процентов выше по спросу, чем ноябрь.
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новости - туризм, туризм, туристы, курс доллара, курс рубля
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Курс доллара, Курс рубля
Эксперты рассказали, как укрепление рубля повлияло на российских туристов
Россияне, несмотря на укрепление рубля, стали осторожнее покупать туры
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
С прошлого четверга, 16 ноября, курсы валют заметно пошли вниз и до сих пор продолжают свое падение, но, по словам турагентов, даже укрепление рубля заставляет их клиентов выжидать и приостанавливает темпы бронирований, сообщает
Profi.Travel.
Как рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, продажи путевок идут хорошо только в условиях стабильности. "Любые колебания курса рубля плохо сказываются на туристическом бизнесе — не важно, растет он или падает. Потому что когда рубль слабеет, у покупателей возникают опасения на тему того, что этот тренд окажется долгосрочным, и они, например, не смогут взять с собой в поездку достаточно денег для трат на месте отдыха. Или еще каким-то образом не впишутся в бюджет, - пояснил он. - Когда рубль укрепляется, продажи тоже замирают — клиенты надеются на дальнейший рост. Их расчеты просты: зачем покупать тур стоимостью две тысячи долларов за 200 тысяч рублей сейчас, если позже его можно будет приобрести за 150 тысяч".
Руководитель сети турагентств "Магазин горящих путевок" (МГП) Сергей Агафонов отметил, что ноябрь — в принципе наименее активный по продажам месяц. И говорить, что в условиях, когда спрос и так ничем не стимулируется, на него еще влияют какие-то внешние факторы, можно только очень условно.
"В целом, конечно, когда курс растет или падает, туристы на некоторое время замирают в ожидании, чтобы оценить обстановку и постараться сделать наиболее выгодную покупку. Но сейчас, в ноябре, я бы не сказал, что эта тенденция явно превосходит все остальные: продажи идут достаточно ровно для низкого сезона", — сказал он.
По словам эксперта, небольшое оживление продаж новогодних туров можно ожидать еще в декабре, поскольку этот месяц, как правило, на 10-15 процентов выше по спросу, чем ноябрь.
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