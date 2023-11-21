https://ria.ru/20231121/turmarshruty-1910866118.html

В Якутии к 80-й годовщине Великой Победы разработают турмаршруты

В Якутии к 80-й годовщине Великой Победы разработают турмаршруты - РИА Новости, 21.11.2023

В Якутии к 80-й годовщине Великой Победы разработают турмаршруты

В Якутии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне разработают туристические маршруты по местам боевой славы якутян, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:55

2023-11-21T16:55

2023-11-21T16:55

республика саха (якутия)

айсен николаев

ленинград

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. В Якутии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне разработают туристические маршруты по местам боевой славы якутян, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев на заседании оргкомитета "Победа" отметил, что до конца 2023 года должен быть утвержден республиканский план мероприятий, посвященный 80-летию Великой Победы. "В ходе заседания глава Якутии поддержал инициативу по разработке специальных туристических проектов для детей и молодежи по местам боевой славы якутян в Монголию и Китай, которые были союзниками Советского Союза в войне против милитаристской Японии", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, Николаев поручил разработать маршрут в Белоруссию, где находятся братские могилы воинов-якутян, в том числе Героя Советского Союза Федора Попова. Отдельно он коснулся темы 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады. Глава региона поручил обеспечить празднование юбилейной даты, которая будет отмечаться 27 января 2024 года, на самом высоком уровне. "По указу президента России ветеранам-блокадникам к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады планируются единовременные выплаты в размере 50 000 рублей из средств федерального бюджета. Также они получат единовременную выплату в размере 30 000 рублей из средств Резервного фонда правительства Якутии", - отметили в пресс-службе. По информации региональных властей, в Якутии проживают 2463 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним. "Все нуждающиеся участники войны, вдовы участников войны обеспечены жильем. В республике для ветеранов созданы все условия для получения медицинской помощи и диспансеризации. Начиная с 2014 года, ветеранам войны оказывается материальная помощь на проведение капитального ремонта жилья. По итогам прошедшего в этом году республиканского форума ветеранов, посвященного 80-летию сражений на Курской дуге, якутянам, имеющим статус "Дети войны", с 2024 года будут установлены ежегодные выплаты", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231120/vyplaty-1910530461.html

https://ria.ru/20231121/natsproekt-1910851826.html

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айсен николаев, ленинград, якутск, республика саха (якутия)