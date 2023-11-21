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Ингушетия и Белоруссия разработали совместный горный туристический маршрут
Ингушетия и Белоруссия разработали совместный горный туристический маршрут - РИА Новости, 21.11.2023
Ингушетия и Белоруссия разработали совместный горный туристический маршрут
Власти Ингушетии и Белоруссии разработали совместный туристический маршрут по Кавказскому хребту, сообщил глава российского региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:08
2023-11-21T13:08
2023-11-21T13:08
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новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии и Белоруссии разработали совместный туристический маршрут по Кавказскому хребту, сообщил глава российского региона Махмуд-Али Калиматов. "В начале весны наш Комитет по туризму подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным агентством по туризму Белоруссии. В настоящее время разработан совместный с Республикой Беларусь туристический маршрут вдоль Кавказского хребта. Для его реализации решается вопрос по налаживанию прямого транспортного авиасообщения между нашей республикой и Белоруссией", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его мнению, этот проект будет содействовать расширению участия России в международных туристических обменах, способствовать укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с Белоруссией. "В рамках развития международного сотрудничества также рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией. Наша республика намерена и дальше активно развивать взаимодействие с соседними государствами", - добавил глава Ингушетии.
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белоруссия, россия, грузия, махмуд-али калиматов, новости - туризм, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Белоруссия, Россия, Грузия, Махмуд-Али Калиматов, Новости - Туризм, Республика Ингушетия