https://ria.ru/20231121/turizm-1910783748.html

Ингушетия и Белоруссия разработали совместный горный туристический маршрут

Ингушетия и Белоруссия разработали совместный горный туристический маршрут - РИА Новости, 21.11.2023

Ингушетия и Белоруссия разработали совместный горный туристический маршрут

Власти Ингушетии и Белоруссии разработали совместный туристический маршрут по Кавказскому хребту, сообщил глава российского региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:08

2023-11-21T13:08

2023-11-21T13:08

республика ингушетия

белоруссия

россия

грузия

махмуд-али калиматов

новости - туризм

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии и Белоруссии разработали совместный туристический маршрут по Кавказскому хребту, сообщил глава российского региона Махмуд-Али Калиматов. "В начале весны наш Комитет по туризму подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным агентством по туризму Белоруссии. В настоящее время разработан совместный с Республикой Беларусь туристический маршрут вдоль Кавказского хребта. Для его реализации решается вопрос по налаживанию прямого транспортного авиасообщения между нашей республикой и Белоруссией", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его мнению, этот проект будет содействовать расширению участия России в международных туристических обменах, способствовать укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с Белоруссией. "В рамках развития международного сотрудничества также рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией. Наша республика намерена и дальше активно развивать взаимодействие с соседними государствами", - добавил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html

белоруссия

россия

грузия

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белоруссия, россия, грузия, махмуд-али калиматов, новости - туризм, республика ингушетия