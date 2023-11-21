https://ria.ru/20231121/toplivo-1910878792.html

Минэнерго пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизтоплива

Минэнерго пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 21.11.2023

Минэнерго пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизтоплива

Минэнерго России пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива из страны, такой вариант сейчас обсуждается по летнему дизтопливу,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:38

2023-11-21T17:38

2023-11-21T17:38

экономика

россия

николай шульгинов

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минэнерго России пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива из страны, такой вариант сейчас обсуждается по летнему дизтопливу, ограничения по зимнему продолжат действовать, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет - снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему - вопрос решается", - сказал он. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ ввел с 21 сентября запрет на экспорт нефтепродуктов. Позже, 6 октября, он частично отменил его. Послабления коснулись экспорта дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для поставок дизтоплива железнодорожным транспортом. Затем, 17 ноября, правительство России сняло запрет на экспорт бензина. При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке, поясняли в Минэнерго. В октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза. По словам Шульгинова, Минэнерго следит за ситуацией.

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

https://ria.ru/20231027/uglevodorody-1905503519.html

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экономика, россия, николай шульгинов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)