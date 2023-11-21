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Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 21.11.2023
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15:01 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tolokonnikova-1910824813.html
Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову*
Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 21.11.2023
Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову*
Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в России иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:01
2023-11-21T15:01
россия
москва
происшествия
надежда толоконникова
pussy riot
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в России иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде. "Толоконниковой* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства. Ранее Бабушкинский суд отказал следствию в заочном аресте Толоконниковой*. Причину отклонения ходатайства РИА Новости в суде не озвучили. Прокуратура обжаловала это решение, рассмотрение апелляционного представления прошло сегодня. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова* уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html
https://ria.ru/20231018/kansk-1903497616.html
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россия, москва, происшествия, надежда толоконникова, pussy riot
Россия, Москва, Происшествия, Надежда Толоконникова, Pussy Riot
Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову*

Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих

© РИА Новости / Александр ПаниотовУчастница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в России иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде.
"Толоконниковой* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.
Издатель Медиазоны** Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
3 ноября, 10:01
Ранее Бабушкинский суд отказал следствию в заочном аресте Толоконниковой*. Причину отклонения ходатайства РИА Новости в суде не озвучили. Прокуратура обжаловала это решение, рассмотрение апелляционного представления прошло сегодня.
Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы.
В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих
18 октября, 05:38
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова* уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.
Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Жанна Шамалова - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск
27 марта, 13:26
 
РоссияМоскваПроисшествияНадежда ТолоконниковаPussy Riot
 
 
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