https://ria.ru/20231121/tolokonnikova-1910824813.html

Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову*

Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 21.11.2023

Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову*

Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в России иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:01

2023-11-21T15:01

2023-11-21T15:01

россия

москва

происшествия

надежда толоконникова

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в России иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде. "Толоконниковой* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства. Ранее Бабушкинский суд отказал следствию в заочном аресте Толоконниковой*. Причину отклонения ходатайства РИА Новости в суде не озвучили. Прокуратура обжаловала это решение, рассмотрение апелляционного представления прошло сегодня. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова* уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html

https://ria.ru/20231018/kansk-1903497616.html

https://ria.ru/20230327/shamalova-1860923013.html

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россия, москва, происшествия, надежда толоконникова, pussy riot