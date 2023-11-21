https://ria.ru/20231121/sudno-1910825036.html
Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море
Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море - РИА Новости, 21.11.2023
Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море
Великобритания потребовала немедленного освобождения экипажа захваченного хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море, Лондон также возлагает... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:02
2023-11-21T15:02
2023-11-21T15:07
в мире
иран
красное море
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Великобритания потребовала немедленного освобождения экипажа захваченного хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море, Лондон также возлагает ответственность за произошедшее на Иран, который, по его мнению, "должен активно сдерживать эти группировки", сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В воскресенье контролирующие западное побережье Красного моря в Йемене и порт Ходейда хуситы объявили, что смогли захватить в Красном море коммерческое грузовое судно под флагом Багамских Островов, которым управляет японская компания и которое принадлежит израильскому бизнесмену. По словам министра информации, культуры и туризма международно-признанного правительства Йемена Муаммара аль-Арьяна, основную часть экипажа на захваченном судне составляют граждане Турции. "Соединенное Королевство осуждает незаконный захват хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению судна и его экипажа", - приводятся слова официального представителя МИД Британии. Отмечается, что Великобритания привержена обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, в том числе за счет вклада в Международную коалицию по безопасности на море и Объединенные морские силы. "Иран давно оказывает военную и политическую поддержку хуситам. Мы ясно дали понять Ирану, что он несет ответственность за действия своих посредников и партнеров. Иран должен активно сдерживать эти группировки, чтобы не допустить эскалации конфликта по всему региону", – сказано в тексте. Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы захватили судно в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допросили.
https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html
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в мире, иран, красное море, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Красное море, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море
Британия после захвата судна в Красном море призвала Иран сдерживать хуситов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Великобритания потребовала немедленного освобождения экипажа захваченного хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море, Лондон также возлагает ответственность за произошедшее на Иран, который, по его мнению, "должен активно сдерживать эти группировки", сказано в заявлении
, опубликованном на сайте британского правительства.
В воскресенье контролирующие западное побережье Красного моря в Йемене и порт Ходейда хуситы объявили, что смогли захватить в Красном море коммерческое грузовое судно под флагом Багамских Островов, которым управляет японская компания и которое принадлежит израильскому бизнесмену. По словам министра информации, культуры и туризма международно-признанного правительства Йемена Муаммара аль-Арьяна, основную часть экипажа на захваченном судне составляют граждане Турции.
США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна
"Соединенное Королевство осуждает незаконный захват хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению судна и его экипажа", - приводятся слова официального представителя МИД Британии.
Отмечается, что Великобритания привержена обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, в том числе за счет вклада в Международную коалицию по безопасности на море и Объединенные морские силы.
"Иран давно оказывает военную и политическую поддержку хуситам. Мы ясно дали понять Ирану, что он несет ответственность за действия своих посредников и партнеров. Иран должен активно сдерживать эти группировки, чтобы не допустить эскалации конфликта по всему региону", – сказано в тексте.
Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы захватили судно в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена
принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допросили.
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам