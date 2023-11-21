https://ria.ru/20231121/sudno-1910825036.html

Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море

Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море - РИА Новости, 21.11.2023

Британия возложила ответственность на Иран за захват судна в Красном море

Великобритания потребовала немедленного освобождения экипажа захваченного хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море, Лондон также возлагает... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:02

2023-11-21T15:02

2023-11-21T15:07

в мире

иран

красное море

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Великобритания потребовала немедленного освобождения экипажа захваченного хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море, Лондон также возлагает ответственность за произошедшее на Иран, который, по его мнению, "должен активно сдерживать эти группировки", сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В воскресенье контролирующие западное побережье Красного моря в Йемене и порт Ходейда хуситы объявили, что смогли захватить в Красном море коммерческое грузовое судно под флагом Багамских Островов, которым управляет японская компания и которое принадлежит израильскому бизнесмену. По словам министра информации, культуры и туризма международно-признанного правительства Йемена Муаммара аль-Арьяна, основную часть экипажа на захваченном судне составляют граждане Турции. "Соединенное Королевство осуждает незаконный захват хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению судна и его экипажа", - приводятся слова официального представителя МИД Британии. Отмечается, что Великобритания привержена обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, в том числе за счет вклада в Международную коалицию по безопасности на море и Объединенные морские силы. "Иран давно оказывает военную и политическую поддержку хуситам. Мы ясно дали понять Ирану, что он несет ответственность за действия своих посредников и партнеров. Иран должен активно сдерживать эти группировки, чтобы не допустить эскалации конфликта по всему региону", – сказано в тексте. Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы захватили судно в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допросили.

https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html

https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html

иран

красное море

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, красное море, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году