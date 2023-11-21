Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки - РИА Новости, 21.11.2023
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки
Железнодорожный районный суд Новосибирска во вторник приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:48
2023-11-21T08:48
происшествия
новосибирск
россия
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска во вторник приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий и получении взятки. "Бушмакину О.В… назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года… с лишением классного чина "старший советник юстиции", с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. Суд признал бывшего районного прокурора виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Тем же приговором второй фигурант уголовного дела Сергей Долгушин был признан виновным в даче взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда. Экс-прокурор Бушмакин обвинялся в том, что в 2019 году получил взятку от Долгушина - директора одной из коммерческих компаний, в отношении которой следователи СК проводили проверку. Эпизод с превышением полномочий касался незаконного указания Бушмакина о постановке на миграционный учет иностранного гражданина.
https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910714713.html
новосибирск
россия
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки

Суд в Новосибирске приговорил бывшего прокурора к четырем годам за взятки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска во вторник приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий и получении взятки.
«
"Бушмакину О.В… назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года… с лишением классного чина "старший советник юстиции", с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.
Суд признал бывшего районного прокурора виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Тем же приговором второй фигурант уголовного дела Сергей Долгушин был признан виновным в даче взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда.
Экс-прокурор Бушмакин обвинялся в том, что в 2019 году получил взятку от Долгушина - директора одной из коммерческих компаний, в отношении которой следователи СК проводили проверку. Эпизод с превышением полномочий касался незаконного указания Бушмакина о постановке на миграционный учет иностранного гражданина.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
06:29
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияДзержинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала