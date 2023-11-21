https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html

В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки

В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки - РИА Новости, 21.11.2023

В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки

Железнодорожный районный суд Новосибирска во вторник приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:48

2023-11-21T08:48

2023-11-21T08:48

происшествия

новосибирск

россия

дзержинский район

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НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска во вторник приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий и получении взятки. "Бушмакину О.В… назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года… с лишением классного чина "старший советник юстиции", с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. Суд признал бывшего районного прокурора виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Тем же приговором второй фигурант уголовного дела Сергей Долгушин был признан виновным в даче взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда. Экс-прокурор Бушмакин обвинялся в том, что в 2019 году получил взятку от Долгушина - директора одной из коммерческих компаний, в отношении которой следователи СК проводили проверку. Эпизод с превышением полномочий касался незаконного указания Бушмакина о постановке на миграционный учет иностранного гражданина.

https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910714713.html

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происшествия, новосибирск, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)