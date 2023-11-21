https://ria.ru/20231121/studenty-1910894570.html

Спикер нижегородского парламента Люлин встретился со студентами

Спикер нижегородского парламента Люлин встретился со студентами - РИА Новости, 21.11.2023

Спикер нижегородского парламента Люлин встретился со студентами

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе со всемирно известным мотиватором и паралимпийцем Алексеем Талаем встретился с РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:38

2023-11-21T18:38

2023-11-21T18:38

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе со всемирно известным мотиватором и паралимпийцем Алексеем Талаем встретился с нижегородскими студентами в Доме народного единства, сообщает пресс-служба регионального парламента. Участники встречи говорили о Родине, о вере в себя, о том, что патриотизм является основой непобедимости и фундаментом силы духа. "Встреча была удивительно теплой, эмоциональной. В глазах людей, когда говорил Алексей, я видел даже слезы. Алексей Талай – удивительный человек, в 16 лет он получил страшные травмы, подорвавшись на мине времен Великой Отечественной войны, но не сдался. Дух захватывало, когда мы слушали его удивительную историю о стойкости и мужестве. Для многих людей он стал настоящим символом жизнелюбия. Алексей рассказал, что с того света его вытащила память о деде. Лежа в больничной палате без малейшего понимания, как жить дальше, он вспоминал, как тот рассказывал про Великую Отечественную войну, сколько испытаний ему пришлось пройти, чтобы победить", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента отметил, что за гражданскую позицию Талай был объявлен персоной нон-грата в Европе, там, где недавно ему рукоплескали многотысячные залы, а в США против него введены санкции. "Алексей Талай прошел через боль и отчаяние, был на краю смерти. Он получил высшее образование, построил успешный бизнес, стал членом паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, чемпионом мира. Он активно помогает в реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые ранения в зоне СВО. Его благотворительный фонд помогает детям Донбасса, доставляет лекарства, продукты, возит их на отдых. А еще он многодетный отец. Жизнь Алексея Талая можно и нужно брать за образец. Надеюсь, студенты, которые слушали его с замиранием сердца, усвоили этот урок", - подчеркнул Люлин. Председатель законодательного собрания пригласил Талая погостить в Нижнем Новгороде, чтобы познакомить его с жителями региона, и тот принял приглашение.

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html

нижегородская область

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нижегородская область