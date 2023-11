https://ria.ru/20231121/statya-1910814419.html

Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма

Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма - РИА Новости, 21.11.2023

Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма

Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури" напоминает о фильме для взрослых 1970-х годов, написала официальный представитель... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:29

2023-11-21T14:29

2023-11-21T16:20

евросоюз

жозеп боррель

мария захарова

украина

испания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899951947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cbf430b15838b73026043c6107595ed.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури" напоминает о фильме для взрослых 1970-х годов, написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова Telegram-канале. В статье под названием In the eye of the hurricane Боррель говорит о необходимости предоставить Украине членство в ЕС — по его словам, это будет самой большой гарантией безопасности для Киева. Захарова обратила внимание на то, что английский заголовок статьи повторяет название эротического фильма El ojo del huracán, снятого на родине Борреля, в Испании, в 1971 году."Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?" — задалась вопросом представитель МИД.В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.При этом в ЕК указали, что переговоры возможны только при выполнении Украиной и Молдавией определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Кишинева — судебная реформа, борьба с коррупцией и "деолигархизация".

https://ria.ru/20231114/ukraine-1909457308.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, жозеп боррель, мария захарова, украина, испания, в мире