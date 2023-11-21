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Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма - РИА Новости, 21.11.2023
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14:29 21.11.2023 (обновлено: 16:20 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/statya-1910814419.html
Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма - РИА Новости, 21.11.2023
Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури" напоминает о фильме для взрослых 1970-х годов, написала официальный представитель... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:29
2023-11-21T16:20
евросоюз
жозеп боррель
мария захарова
украина
испания
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури" напоминает о фильме для взрослых 1970-х годов, написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова Telegram-канале. В статье под названием In the eye of the hurricane Боррель говорит о необходимости предоставить Украине членство в ЕС — по его словам, это будет самой большой гарантией безопасности для Киева. Захарова обратила внимание на то, что английский заголовок статьи повторяет название эротического фильма El ojo del huracán, снятого на родине Борреля, в Испании, в 1971 году."Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?" — задалась вопросом представитель МИД.В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.При этом в ЕК указали, что переговоры возможны только при выполнении Украиной и Молдавией определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Кишинева — судебная реформа, борьба с коррупцией и "деолигархизация".
https://ria.ru/20231114/ukraine-1909457308.html
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евросоюз, жозеп боррель, мария захарова, украина, испания, в мире
Евросоюз, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Украина, Испания, В мире
Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма

Захарова видит сходство в названиях статьи Борреля и эротического фильма 70-х

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури" напоминает о фильме для взрослых 1970-х годов, написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова Telegram-канале.
В статье под названием In the eye of the hurricane Боррель говорит о необходимости предоставить Украине членство в ЕС — по его словам, это будет самой большой гарантией безопасности для Киева.
Захарова обратила внимание на то, что английский заголовок статьи повторяет название эротического фильма El ojo del huracán, снятого на родине Борреля, в Испании, в 1971 году.
"Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?" — задалась вопросом представитель МИД.
В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.
При этом в ЕК указали, что переговоры возможны только при выполнении Украиной и Молдавией определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Кишинева — судебная реформа, борьба с коррупцией и "деолигархизация".
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