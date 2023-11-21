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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных - РИА Новости, 21.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили во РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:14
2023-11-21T15:14
2023-11-21T15:58
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Кременная, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных
МО: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных