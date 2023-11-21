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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 21.11.2023 (обновлено: 15:58 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910829645.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных - РИА Новости, 21.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили во РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:14
2023-11-21T15:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
кременная
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Кременная, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных

МО: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКременнаяЛуганская Народная Республика
 
 
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