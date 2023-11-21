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Поставки дронов в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.11.2023 (обновлено: 13:53 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910804173.html
Поставки дронов в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз
Поставки дронов в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз - РИА Новости, 21.11.2023
Поставки дронов в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз
Объемы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения и высокоточных ракет большой дальности выросли с начала 2022 года в пять раз,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:50
2023-11-21T13:53
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения и высокоточных ракет большой дальности выросли с начала 2022 года в пять раз, беспилотников - в 16 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности - в пять раз", - сказал министр.
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сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
Поставки дронов в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз

Шойгу: объемы поставок в войска беспилотников выросли в 16 раз с начала СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения и высокоточных ракет большой дальности выросли с начала 2022 года в пять раз, беспилотников - в 16 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности - в пять раз", - сказал министр.
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